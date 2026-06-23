Η Gen Z κερδίζει περισσότερα χρήματα συγκριτικά με τους millennials στην ίδια ηλικία, σύμφωνα με νέα μελέτη

Γιατί οι millennials έμειναν πίσω και οι προκλήσεις που έρχονται

Όπως φαίνεται, η Gen Z κάνει ένα πιο δυναμικό ξεκίνημα στην αγορά εργασίας σε σχέση με τους millenials, σύμφωνα με νέα έρευνα του Resolution Foundation στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν έχουν μείνει πίσω, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία με καλύτερες απολαβές σε σχέση με προηγούμενες γενιές στην ίδια ηλικία.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εργαζόμενοι που γεννήθηκαν μεταξύ του τέλους της δεκαετίας του 1990 και των αρχών του 2000 αμείβονται κατά μέσο όρο καλύτερα από τους millennials όταν βρίσκονταν στην ίδια ηλικία. Συγκεκριμένα, ο μισθός όσων γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 εμφανίζεται κατά 12% υψηλότερος σε σχέση με εκείνους που γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Η έρευνα συνδέει αυτή τη βελτίωση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ιδιαίτερα μετά το 2016, η οποία λειτούργησε ενισχυτικά για τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα.

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Βέβαια, δεν είναι μόνο η Gen Z που ξεπερνά τους millennials, αλλά και παλαιότερες γενιές. Οι millennials - όσοι γεννήθηκαν από τις αρχές του 1980 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990 - φαίνεται ότι ήταν η πρώτη γενιά που δεν είδε σταθερή βελτίωση στο διαθέσιμο εισόδημά της σε σχέση με τους γονείς της. Σε αυτό, βέβαια, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο η οικονομική συγκυρία: η είσοδός τους στην αγορά εργασίας συνέπεσε με την κρίση του 2008, ενώ ακολούθησε μια μακρά περίοδος στασιμότητας στους μισθούς και αργής ανάκαμψης.

Παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η τάση αυτή δεν είναι εγγυημένη για το μέλλον. Το οικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, ενώ παράγοντες όπως όπως το αυξημένο κόστος ζωής, οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πληθωρισμός ενδέχεται να περιορίσουν την πρόσφατη βελτίωση των μισθών. Παράλληλα, ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο αφορά τους νέους ηλικίας 16-24 ετών που δεν εργάζονται και δεν σπουδάζουν, οι οποίοι έχουν φτάσει περίπου το 1 εκατομμύριο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε μια «χαμένη γενιά» αν δεν υπάρξουν στοχευμένες πολιτικές παρεμβάσεις.