Βρήκαμε τις 10 θεατρικές παραστάσεις που αξίζει να δεις αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα

Από κωμωδίες και μιούζικαλ μέχρι αρχαίες τραγωδίες και κοινωνικοψυχολογικά έργα, η λίστα με τις παραστάσεις που ανεβαίνουν (και) στην Αθήνα - και πρέπει να δεις πριν φύγεις διακοπές - ανταποκρίνεται σε κάθε γούστο.

Όσοι υποστηρίζουν, ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα «δεν είναι ωραίο», μάλλον δεν έχουν λάβει υπόψη τους όλα τα δεδομένα. Ναι, η ζέστη είναι αφόρητη, ενοχλητική (εντάξει, και απάλευτη), αλλά γύρω μας συμβαίνουν τόσο όμορφα πράγματα που δεν μπορείς να τα προσπεράσεις. Από πολιτιστικής και μόνο άποψης, η πρωτεύουσα το καλοκαίρι βρίσκεται στα καλύτερά της, αφού οι επιλογές που παρέχει είναι αμέτρητες. Θέλεις τους διεθνείς καλλιτέχνες που έρχονται στην Ελλάδα; Θέλεις τις θεατρικές παραστάσεις που ανεβαίνουν στα ανοιχτά θέατρα; Θέλεις τις εκθέσεις ή τις συναυλίες που γίνονται σε γήπεδα και πλατείες; Η λίστα είναι ατέλειωτη, ωστόσο σε αυτό το άρθρο θα αναφερθούμε στο θέατρο.

Ακόμα κι αν είσαι μεγάλος φαν των χειμωνιάτικων «ραντεβού» στα θέατρα της πόλης, οφείλεις να παραδεχτείς πως και οι υπαίθριοι χώροι είναι εξίσου υπέροχοι. Από τις ταράτσες και τους κήπους μέχρι τα αρχαία θέατρα, το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη θέαση παραστάσεων κάτω από τα αστέρια. Φέτος, λοιπόν, στην Αθήνα ανεβαίνουν δεκάδες θεατρικές παραστάσεις - κάποιες στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας τους - συνεπώς τι καλύτερο από μια θεατρική έξοδο μεσοβδόμαδα στην «καρδιά» της πόλης; Παρακάτω, θα βρεις 10 προτάσεις για κάθε γούστο που ανεβαίνουν τις επόμενες ημέρες στην πρωτεύουσα. Καλή θέαση!

10 θεατρικές παραστάσεις να δεις στην Αθήνα το καλοκαίρι

1.«Του Αγοριού Απέναντι» μέχρι 1η Αυγούστου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Το καλοκαίρι του 2026 ξεκινά με άρωμα Αιγαίου, νοσταλγία και πολύ γέλιο. Οι δημιουργοί Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν με το καινούργιο τους μιούζικαλ «Του Αγοριού Απέναντι», μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Κάθε Πέμπτη - Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ.

Πρωταγωνιστούν: Αλέξης Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλης Κλωνάρης, Φαίη Φραγκαλιώτη. Μαζί τους η Σοφία Κουρτίδου, η Μαρία Φιλίππου και η Χριστίνα Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης.

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2.«Τακούνια στον Βάλτο» μέχρι 29 Ιουλίου στην Ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη

Πόσο πάει τελικά η τιμή ενός Υπουργού; Πώς πέθανε τελικά η Σαλώμη Ρόμπαρτς; Έχει βάλτο στις Θερμοπύλες; Τι παπούτσια φοράει μια σύζυγος στην επέτειο του γάμου της; «Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, ανεβαίνει στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Πρωταγωνιστούν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

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3.«Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο» μέχρι 1η Αυγούστου στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

«Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο» και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του, τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξις του Χρήστου Τριπόδη.

Σκηνοθεσία – Κείμενο: Δημήτρης Μαλισσόβας

Πρωταγωνιστούν: Αλέξανδρος Μπουρδούμης & Ματίνα Νικολάου

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4.«Εκάβη - Στη σκιά της Πολιτείας» 25 - 26 Ιουνίου στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού

To Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, σε συμπαραγωγή με την εταιρεία παραγωγής Λυκόφως, και στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2026), παρουσιάζει την παράσταση «Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας», σε σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού. Η παράσταση αποκτά ξεχωριστό συμβολικό και ιστορικό βάρος, καθώς αποτελεί την τελευταία θεατρική παραγωγή που θα παρουσιαστεί στον εμβληματικό χώρο του Ωδείου Ηρώδου Αττικού πριν από την έναρξη των εργασιών ανακαίνισής του.

Παίζουν: Αντώνης Γιαννακός, Γιώργος Δάμπασης, Νίκος Καρδώνης, Νέστωρ Κοψιδάς, Άννα Μάγκου, Λίλλυ Μελεμέ, Πολυξένη Παπακωνσταντίνου, Ερατώ Πίσση, Θεοδοσία Σαββάκη, Μαρία Σαββίδου, Βιργινία Ταμπαροπούλου, Άρης Τρουπάκης.

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5.«Υπηρέτη δύο Αφεντάδων» 29 Ιουνίου, 1η & 2 Ιουλίου σε θέατρα της Αττικής

Ύστερα από τη θριαμβευτική περσινή της πορεία και τα συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, η παράσταση «Ο Υπηρέτης δύο Αφεντάδων» επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι για μια νέα μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Το αριστούργημα του Κάρλο Γκολντόνι, μια από τις πιο απολαυστικές κωμωδίες της παγκόσμιας δραματουργίας, ξανασυναντά το ελληνικό κοινό μέσα από μια παράσταση με ξέφρενο ρυθμό, απολαυστική θεατρικότητα και αστείρευτη σκηνική ενέργεια που φέρει την πρωτότυπη και εκρηκτική σκηνοθετική υπογραφή του Γιάννη Κακλέα.

Παίζουν: Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Φαίη Ξυλά, Γιωργής Τσαμπουράκης , Γιώργος Ψυχογυιός, Άρης Κακλέας, Λυδία Τζανουδάκη, Μένη Κωνσταντινίδου, Πάνος Παπαϊωάννου, Βαγγέλης Δαούσης, Στεφανία Σωτηροπούλου, Γαβριέλα Αντωνοπούλου, Δημήτρης Σταυριανόπουλος, Νίκος Μυλωνόπουλος.

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6.«Θέλω να σου κρατάω το χέρι» 23 & 25 Ιουνίου στην Αττική, 26 Ιουνίου στον Πειραιά

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrack το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand (Θέλω να σου κρατάω το χέρι). Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας. Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές. Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη.

Σκηνοθεσία-Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα.

Παίζουν: Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα.

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7.«Στρακαστρούκες» 1η Ιουλίου στην Αθήνα και 6 Ιουλίου στον Πειραιά

Οι Στρακαστρούκες κάνουν μπαμ και το καλοκαίρι, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ξεκινάει το καλοκαιρινό της ταξίδι εντός και εκτός Αττικής.

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής.

Κείμενο - Ερμηνεία - Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης.

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8.«Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» μέχρι 29 Ιουλίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ

Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτιρας, του stand-up και της κωμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του Πεδίου του Άρεως; Αφού δεν ξέρουμε πια σε ποιον να πρώτο αντισταθούμε, κι αφού δεν μας εμπνέει κανείς να τον υποστηρίξουμε, αφού με το μυαλό την άκρη δεν την βρίσκουμε, ας εμπιστευτούμε το μόνο που μας έχει απομείνει: το ένστικτο που μας κάνει να γελάμε. Μόνο όταν γελάς έχεις καταλάβει πως είσαι ακόμη ζωντανός. Είσαι πάνω από όσα και όσους σε βασανίζουν! Το γέλιο δεν είναι απλώς διασκέδαση, είναι στάση ζωής! Ελάτε, λοιπόν, να αφήσουμε πίσω τη λογική και να ανατινάξουμε μαζί την ανθισμένη αμυγδαλιά!

Σκηνοθεσία: Θοδωρής Αθερίδης.

Πρωταγωνιστούν: Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ορέστης Τζιόβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου.

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9.«Η Καρυάτιδα!» από 29 Ιουνίου μέχρι 13 Ιουλίου σε διάφορα θέατρα της Αττικής

Η Καρυάτιδα!, η απολαυστική, ανελέητη κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που ξεσήκωσε το κοινό με το βιτριολικό της χιούμορ, το σπαρταριστό γέλιο και τη σαρωτική της ματιά στην ελληνική πραγματικότητα, μετά τη θερμή υποδοχή που γνώρισε για δύο συνεχόμενες χρονιές, πρώτα στο ΡΕΞ και στη συνέχεια στο Θέατρο ΚΑΠΠΑ, ετοιμάζει βαλίτσες και ξεκινά το μεγάλο καλοκαιρινό της ταξίδι.

Τι συμβαίνει όταν η χαμένη έκτη Καρυάτιδα επιστρέφει επιτέλους στην πατρίδα;

Η χώρα φοράει τα καλά της. Οι κάμερες στήνονται. Οι λόγοι ετοιμάζονται. Οι δηλώσεις ξαναγράφονται. Οι μηχανισμοί δουλεύουν υπερωρίες. Οι τόνοι ανεβαίνουν. Και κάπου εκεί, η εθνική συγκίνηση συναντά την πολιτική παράνοια, η επίσημη γραμμή συγκρούεται με τα κρυφά παρασκήνια και η Ελλάδα κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: να μετατρέπει το μεγαλείο σε φιάσκο και το φιάσκο σε ξεκαρδιστικό θέαμα.

Παίζουν: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιος Ιακωβίδης, Στέλιος Ξανθουδάκης, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσος Σκώτης, Σταμάτης Φακορέλης, Μαρία Φιλίνη.

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10.«Μια Άλλη Θήβα» από 21 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου σε διάφορα θέατρα της Αττικής

Η Μια Άλλη Θήβα, η παράσταση-φαινόμενο του Θεάτρου του Νέου Κόσμου, που σημάδεψε τις τελευταίες θεατρικές σεζόν, επιστρέφει το καλοκαίρι του 2026 για μια σύντομη περιοδεία σε λίγα ανοιχτά θέατρα. Με τέσσερις συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out, δύο εξαιρετικά επιτυχημένες περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και περισσότερους από 250.000 θεατές, το πολυβραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολυσυζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών.

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος.

Παίζουν: Δημήτρης Καπουράνης, Θάνος Λέκκας.

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