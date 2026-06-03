Συναυλίες στην Αθήνα: 12 μουσικές βραδιές που δεν πρέπει να χάσεις αυτόν τον Ιούνιο

Δεν είναι καλοκαίρι, αν δεν πας σε συναυλία. Τόσο απλά.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που σηματοδοτούν την έναρξη του καλοκαιριού: από τα θερινά σινεμά και τα παγωτά μέχρι τα πρώτα κοκτέιλ σε ταράτσες και τις μίνι εξορμήσεις. Για εμάς, όμως, ένα είναι το πιο σημαντικό: οι συναυλίες στην Αθήνα. Εκείνες οι βραδιές που ξεκίνησαν από ένα απλό «πάμε;» στο chat και κατέληξαν στα υπαίθρια θέατρα της πόλης, μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους να τραγουδάμε τους ίδιους στίχους κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

Δεν είναι καλοκαίρι αν δεν βρεθείς έστω σε μία συναυλία. Και αν υπάρχει ένας μήνας που δίνει το σύνθημα για την έναρξη της συναυλιακής σεζόν στην Αθήνα, αυτός είναι ο Ιούνιος. Αγαπημένοι καλλιτέχνες αφήνουν πίσω τους στούντιο και χειμερινές μουσικές σκηνές, δίνοντας ραντεβού στα ανοιχτά θέατρα, τους λόφους και τους συναυλιακούς χώρους της πρωτεύουσας. Από το Ηρώδειο μέχρι το Θέατρο Βράχων και από την Τεχνόπολη μέχρι τον Λυκαβηττό, η Αθήνα μετατρέπεται ξανά σε ένα μεγάλο υπαίθριο μουσικό σκηνικό, όπου κάθε βράδυ γίνεται μια αξέχαστη εμπειρία με φόντο μουσικές ιστορίες.

Αν δεν έχεις αρχίσει ακόμη να οργανώνεις τις εξόδους σου, μάλλον αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή. Για να σε βοηθήσουμε, φτιάξαμε μια λίστα με τις 12 συναυλίες που ξεχωρίσαμε στην Αθήνα τον Ιούνιο και αξίζουν σίγουρα μια θέση στο πρόγραμμά σου. 12 βραδιές γεμάτες διασκέδαση, ανεμελιά, μουσική και συναισθήματα «εγκαινιάζουν» με τον καλύτερο τρόπο την ομορφότερη εποχή του χρόνου. Ακόμα κι αν βρισκόμαστε στην πόλη.Τα λέμε εκεί!

12 συναυλίες που πρέπει να μπουν στην ατζέντα σου αυτόν τον Ιούνιο

Σταύρος Ξαρχάκος στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στις 5 και 6 Ιουνίου

Ο Σταύρος Ξαρχάκος επιστρέφει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού για δύο ξεχωριστές συναυλίες. Μπορούμε να φανταστούμε αυτές τις βραδινές ως ένα παρόν σε τρεις πράξεις. Πρώτο μέρος: Συνάντηση δύο δημιουργών στο Παρόν. Ο ίδιος μαζί με τη Λίνα Νικολακοπούλου συζητούν και τραγουδάνε μαζί με ένα πιάνο και δύο κουαρτέτα εγχόρδων. Δεύτερο μέρος: Το πρόσφατο μουσικό παρόν. Στη σκηνή έρχεται η Ηρώ Σαΐα και ερμηνεύει νέα τραγούδια που έγραψε για εκείνη. Τρίτο μέρος: Το διαρκές παρόν. Στη σκηνή έρχεται ο Δημήτρης Μπάσης και όλοι μαζί ερμηνεύουν τραγούδια που πέρασαν στις καρδιές μας και έγιναν παράδοση. Μαζί τους, τα παιδιά της Σχολής «Εν Χορδαίς και Οργάνοις» της Σύρου.

Πυξ Λαξ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού στις 7 και 8 Ιουνίου

Από τους millennials μέχρι τους boomers - ίσως και τους μεγαλύτερους genZ - δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τραγουδήσει έστω ένα τραγούδι τους. Οι Πυξ Λαξ επιστρέφουν για τις καθιερωμένες καλοκαιρινές συναυλίες τους, μετά την απόφαση της διάλυσης, ενώνοντας ξανά τους fans τους, που τους ακολουθούν μέσα στα χρόνια. Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Θέατρο του Λυκαβηττού έχει συνδεθεί με τις μουσικές και τους στίχους τους, συνεπώς φέτος, 30 χρόνια μετά, δεν θα μπορούσαν παρά να δώσουν δύο επετειακές συναυλίες. Μαζί τους η πρωτοεμφανιζόμενη Μαριάνα Κατσιμίχα, που έχει ξεχωρίσει με τις ερμηνείες και την υπέροχη φωνή της.

Σωκράτης Μάλαμας στο Θέατρο Πέτρας 22, 23 και 24 Ιουνίου

Καλοκαίρι χωρίς Σωκράτη Μάλαμα δεν γίνεται. Ο σπουδαίος τραγουδοποιός θα ανταμώσει ξανά με τους θαυμαστές του κάτω από τον αθηναϊκό Ουρανό στις 22, 23 και 24 Ιουνίου στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Οι δύο πρώτες συναυλίες έχουν ήδη γίνει sold out, ωστόσο προλαβαίνεις να κλείσεις στην τρίτη. Μαζί του στη σκηνή θα βρεθούν γι’ ακόμα μια χρονιά η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας.

Γιάννης Χαρούλης στο Θέατρο Πέτρας στις 15 Ιουνίου

Ο Γιάννης Χαρούλης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των καλοκαιριών μας και έτσι, από αυτή τη «συναυλιακή συναντήση» δεν γίνεται να λείπει κανείς. Φέτος, το ραντεβού δίνεται στις 15 Ιουνίου, με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη να ενώνει ξανά τις φωνές του με το κοινό του, φέρνοντας στην πρωτεύουσα άρωμα Κρήτης μέσα από τη μουσική του.

Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 12, 13 και 14 Ιουνίου

Το καλοκαίρι που ο Μίλτος Πασχαλίδης θα απουσιάζει από τις συναυλίες στο Θέατρο Βράχων μάλλον δεν θα είναι καλοκαίρι. Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός και ερμηνευτής, μετά τον περσινό εορτασμό των 30 χρόνων παρουσίας του στο ελληνικό τραγούδι, επιστρέφει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων, δίνοντας ραντεβού με τους θαυμαστές του σε τρεις συναυλίες. Οι δύο πρώτες έχουν ήδη γίνει sold out. Έχεις λίγο χρόνο να κλείσεις εισιτήριο για τις 14 Ιουνίου. Μαζί του σε αυτό το μουσικό ταξίδι η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 20 Ιουνίου

Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βράχων για τη μεγάλη καθιερωμένη καλοκαιρινή του συναυλία. Μια συναυλία με τραγούδια - σταθμούς, που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στις καρδιές μας. Ο σπουδαίος καλλιτέχνης συνεχίζει – με την ίδια ορμή, την ίδια αλήθεια, την ίδια βαθιά ανθρώπινη ένταση – να ενώνει γενιές και ξέρει – όσο λίγοι - να μετατρέπει κάθε βραδιά σε μια γιορτή που μένει πάντα αξέχαστη.

Χαΐνηδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 8 Ιουνίου

Οι Χαΐνηδες υποδέχονται το καλοκαίρι με μια μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων στις 8 Ιουνίου, που θα ενώσει το παρόν με το παρελθόν, φέρνοντας στην «καρδιά» της πρωτεύουσας μουσικές που δεν ξεχάσαμε ποτέ. Συνταξιδιώτες και συνταξιδιώτισσες σε αυτό το μουσικό ταξίδι τους οι: Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μίλτος Πασχαλίδης και Μάρθα Φριντζήλα.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις 15 Ιουνίου

Η συνεργασία της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου ενώνει δύο καλλιτέχνες που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι μέσα από δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, με την μοναδική - χαρακτηριστική φωνή και την έντονη σκηνική παρουσία της, συναντά τον Νίκο Πορτοκάλογλου, έναν δημιουργό με προσωπικό στίγμα και τραγούδια που έχουν συνοδεύσει πολλές γενιές. Η παράσταση στηρίζεται στην απλότητα, την ειλικρίνεια και την καλή μουσική. Οι δυο τους παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει έναν νέο δρόμο στη μεταξύ τους καλλιτεχνική σχέση.

Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 15 Ιουνίου

Ο Πάνος Μουζουράκης έρχεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας του, για μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συναίσθημα και καλοκαιρινή διάθεση. Ο ρομαντικός καλλιτέχνης ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με τη μπάντα του και τον χρόνια συνοδοιπόρο του, συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο, ερμηνεύοντας διαχρονικά, παλιά και νέα κομμάτια, που ανεβάζουν τη διάθεση και ξυπνούν αναμνήσεις και συναισθήματα.

Σκιαδαρέσες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 22 Ιουνίου

«Τι έχουν τα ΣΕΑ στο κάτω - κάτω, είναι η όαση της ασφάλτου»: πάω στοίχημα πως αυτός ο στίχος έχει περάσει κάποια στιγμή από το timeline σου στα social media. Αν ναι, ώρα να τον ακούσεις και live στις 22 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, καθώς οι ταλαντούχες και ευρηματικές Σκιαδαρέσες επιστρέφουν για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τις γεμάτες συναισθήματα μουσικές ιστορίες τους.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη στο Βεάκειο Θέατρο στις 24 Ιουνίου

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη θα ξανασυναντηθεί φέτος με τους μουσικούς της και θα παρουσιάσουν μια παράσταση δομημένη από τραγούδια της που αγαπήσαμε και που πλέον θεωρούνται κλασικά της σύγχρονης ιστορίας του τραγουδιού, σε μια βραδιά στο Βεάκειο Θέατρο στις 24 Ιουνίου. Η τραγουδίστρια, που τον περασμένο χειμώνα εστίασε στο θέατρο, όπου πρωταγωνίστησε στην ιστορική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, είναι έτοιμη να φτιάξει ξανά βαλίτσες και να συναντηθεί με τους θαυμαστές της σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις.

Πάνος Βλάχος στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 29 Ιουνίου

Ακόμα ένα καλοκαίρι, ακόμα ένα tour, ακόμα μία στάση στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο Πάνος Βλάχος έρχεται για μια συναυλία κάτω από τα αστέρια - πριν πάρει τον δρόμο για φεστιβάλ, υπαίθρια θέατρα και νησιά . Ο ταλαντούχος ερμηνευτής και τραγουδοποιός, με το πλέον γνωστό χιούμορ του, τραγουδά, όπως μόνο εκείνος γνωρίζει, για ιστορίες που έχουν βρει πια τη δική τους θέση στο ελληνικό τραγούδι. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να κλείσει καλύτερα ο Ιούνιος;