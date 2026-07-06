Έρχεται νέα εφαρμογή για να βρίσκεις πάρκινγκ στην Αθήνα: Πώς λειτουργεί - Ποιες περιοχές αφορά

Η νέα δωρεάν εφαρμογή Parkout, βοηθά στο να βρει κανείς θέση πάρκινγκ σε περιοχές της Αθήνας. Πώς λειτουργεί και τι πρέπει να κατεβάσετε στο κινητό.

Η εύρεση θέσης στάθμευσης στην Αθήνα, ειδικότερα στην περιοχή του κέντρου, γίνεται με τα χρόνια ολοένα και πιο δύσκολη. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, έρχεται νέο application για να δώσει λύση στο πρόβλημα.

Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή που συνδέει σε πραγματικό χρόνο οδηγούς που αφήνουν μία θέση με εκείνους που την αναζητούν.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει: «Ο Δήμος Αθηναίων κάνει πιο εύκολη τη στάθμευση στην πόλη, με τη νέα δωρεάν εφαρμογή Parkout. Οι οδηγοί ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για θέσεις που ελευθερώνονται (σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση), εξοικονομώντας χρόνο, περιορίζοντας την άσκοπη κυκλοφορία και βελτιώνοντας την καθημερινή μετακίνηση στην πόλη.

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