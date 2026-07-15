Οι περιοχές της Ελλάδας με τον πιο μολυσμένο αέρα - Αρνητική πρωτιά για τη Λαμία

Ανησυχία προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με την ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα, καθώς τουλάχιστον 14 ελληνικές πόλεις βρίσκονται αρκετά πάνω από τα όρια που θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την προστασία της ανθρώπινης υγείας

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς πλατφόρμας παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα IQAir, η πόλη της Λαμίας διατηρεί την αρνητική πρωτιά μεταξύ 70 περιοχών σε ολόκληρη την επικράτεια, έχοντας την πιο επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, καθώς η συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων PM2.5 το 2025 ήταν περισσότερες από τέσσερις φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια.

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις της IQAir, η μέση ετήσια συγκέντρωση μικροσωματιδίων στην πόλη της Φθιώτιδας έφτασε τα 20,9 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν η αντίστοιχη τιμή ήταν 15,8 μικρογραμμάρια.

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