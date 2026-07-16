LIFE NOW

Η πιο φθηνή φοιτητούπολη της Ελλάδας βρίσκεται 743 km μακριά από την Αθήνα

JTeam

16 Ιουλίου 2026

Η πιο φθηνή φοιτητούπολη της Ελλάδας βρίσκεται 743 km μακριά από την Αθήνα
Unsplash / Vanessa Linzenbold
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Αυξήσεις σημειώνουν ως επί το πλείστον οι περισσότερες φοιτητουπόλεις της Ελλάδας. Αναζητήσαμε την πόλη με τα χαμηλότερα ενοίκια

Τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (16/7) εκπνέει η προθεσμία της υποβολής μηχανογραφικού και αυτό σημαίνει πως μόνο μερικές μέρες μείνανε, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, για την ανακοίνωση των βάσεων. Μαζί με την αντίστροφη μέτρηση για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων όμως, οι μέρες μετράνε αντίστροφα και για την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας.

Με φόντο την αυξημένη ζήτηση και τη μικρή προσφορά, η εύρεση φοιτητικής στέγης μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι, αφού το υψηλό κόστος μίσθωσης και η γενικότερη ακρίβεια, αποτελούν παράγοντες ζημιογόνους για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το να είσαι φοιτητής στην Ελλάδα συνεπάγεται συγκεκριμένο budget και έναν συνεχή οικονομικό προγραμματισμό.

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