Τέλος η σεξουαλικοποίηση των αθλητριών από τα τηλεοπτικά συνεργεία: Η EBU απαγορεύει πλέον τα κοντινά πλάνα στα σώματα των γυναικών

Τέλος σε συγκεριμένες γωνίες στα σώματα των αθλητριών βάζει η EBU στα τηλεοπτικά πλάνα. Άργησε, αλλά το έκανε επιτέλους πράξη

Όλοι τα έχουμε δει. Ξέρετε, αυτά τα κοντινά και παρατεταμένα πλάνα στα σώματα των αθλητριών, κυρίως από το πίσω μέρος, που οι σκηνοθέτες απολαμβάνουν να δείχνουν σε κάθε άθλημα που η στολή αφήνει ακάλυπτα τα πόδια, τους γλουτούς και τα οπίσθια. Μια εικόνα που ποτέ κανείς δεν σχολίαζε φωναχτά ή δημόσια, αλλά μόνο από μέσα του και με διαφορετικό τρόπο.

Τώρα, η ΕBU έρχεται να βάλει τέλος, δίνοντας σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες στα τηλεοπτικά συνεργεία σχετικά με τον τρόπο που θα καλύπτουν από ‘δω και στο εξής τα αθλήματα όπου λαμβάνουν μέρος γυναίκες. Για την διαμόρφωση των οδηγιών, οι οποίες στοχεύουν στην αποσεξουαλικοποίηση, η EBU συνεργάστηκε με αθλήτριες προκειμένου να θέσουν τις σωστές γωνίες λήψης της κάμερας.

Ανάμεσα στις αθλήτριες είναι και η Βρετανίδα Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ, Χόλι Μπράντσο, κάτοχος χάλκινου ολυμπιακού μεταλλίου. Η ίδια είπε ότι έχει δεχθεί υβριστικά σχόλια στα social media και έχει δει να κυκλοφορούν ακατάλληλα βίντεο με την ίδια, τα οποία προέκυψαν από αποκαλυπτικές γωνίες λήψης κατά τη ζωντανή μετάδοση των αγώνων της.

«Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται το άθλημά μας κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης μπορεί να έχει τεράστια δύναμη, αλλά ορισμένες φορές μπορεί επίσης να είναι επιβλαβής για τις γυναίκες που αγωνίζονται, καθώς και για τις γυναίκες και τα κορίτσια που παρακολουθούν. Έχω προσωπικά δεχθεί κακοποιητικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχω δει ακατάλληλα βίντεο στο διαδίκτυο με εμένα και συναθλήτριές μου, όταν προβάλλονται πλάνα σε αργή κίνηση από τη στιγμή που αγωνιζόμαστε. Πολλές αθλήτριες, έχουμε βρεθεί σε αγωνιστικές συνθήκες όπου ανησυχούμε περισσότερο για τις κάμερες παρά για την ίδια μας την απόδοση. Πάρα πολλές φορές οι κάμερες κάνουν κοντινά πλάνα και προβάλλουν επαναλήψεις σε υπερβολικά αργή κίνηση, δείχνοντας τις αθλήτριες σε άβολες ή μη αξιοπρεπείς στάσεις», δήλωσε η Μπράντσο.

Με τη σειρά της, η Ολυμπιονίκης Ιβάνα Σπάνοβιτς στο άλμα εις μήκος, η οποία επίσης συμμετείχε στην διαμόρφωση των οδηγιών της EBU, δήλωσε πως ορισμένες γωνίες λήψης όχι μόνο προκαλούν δυσφορία κατά τη διάρκεια των αγώνων, αλλά μπορούν να έχουν και «σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία μιας αθλήτριας».

Μεταξύ των οδηγιών, σε αγωνίσματα όπως το άλμα εις ύψος και το άλμα επί κοντώ, απαγορεύονται οι χαμηλές γωνίες λήψης κάτω από τις αθλήτριες.

Η EBU έδωσε και σχετικά παραδείγμα:

EBU

EBU

Όπως γράφει το BBC, οι νέες οδηγίες ενδέχεται να εφαρμοστούν ήδη από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, το οποίο ξεκινά στις 10 Αυγούστου στο Μπέρμιγχαμ. Από την άλλη, το Diamond League, το οποίο επίσης μεταδίδεται από το BBC, δεν υπάγεται στην EBU και, ως εκ τούτου, δεν είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει τις συγκεκριμένες οδηγίες.