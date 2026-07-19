«Διάλεξα ανάμεσα σε βασικές ανάγκες και ξεκούραση»: Iστορίες ανθρώπων που δεν θα πάνε φέτος διακοπές

«Το κόστος των διακοπών έχει ανέβει τόσο πολύ, που πολλές φορές αναγκάζεσαι να διαλέξεις ανάμεσα σε βασικές ανάγκες και σε λίγες μέρες ξεκούρασης».

Δεν είναι αυτονόητο ότι τα καλοκαίρια συνδέονται πάντοτε με νησιά και θάλασσα, με χαλάρωση και βόλτες στα σοκάκια. Δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι αυτή είναι η κανονικότητα σε μια χώρα που μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σπαταλάει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της απλά για να πληρώσει το ενοίκιο. Το να μπορείς να αποδράσεις έστω και για λίγες ημέρες σε ένα νησί του Αιγαίου χωρίς να ζοριστείς τον επόμενο μήνα, να χρεωθείς σε πιστωτικές ή να αφήσεις απλήρωτους λογαριασμούς, είναι προνόμιο.

Δεν είναι ρεαλιστικό να συγκρίνουμε τις ζωές μας με τυχαίους ανθρώπους που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να πηγαίνουν διακοπές και τους τρεις μήνες, από νησί σε νησί, από βίλα σε βίλα, με πισίνες, μπιτς μπαρ και ακριβά εστιατόρια. Αυτό δεν είναι ο κανόνας, είναι μια εξαίρεση και ένα προνόμιο για πολύ λίγους. Οπότε η σύγκριση δεν είναι ισότιμη.

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