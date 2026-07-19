Οι 5 κλάδοι στην Ελλάδα που πληρώνουν τους εργαζόμενους έως και 10.000 ευρώ τον μήνα
JTeam
19 Ιουλίου 2026
Με μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης που αγγίζει τα 1.516 ευρώ στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχουν επαγγέλματα που συνοδεύονται με αποδοχές που φτάνουν ακόμη και τα 10.000 ευρώ μηνιαίως. Και ενώ ένας στους τρεις εργαζομένους λάμβανε το 2025 μισθό μικρότερο των 1.000 ευρώ τον μήνα (μεικτά), κάποιες δημοφιλείς ειδικότητες μπορούν να εξασφαλίσουν απολαβές που ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ και φτάνουν -μέσα στην πρώτη τριετία- ακόμη και τα 5.000 ευρώ.
Η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών και η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζουν συθέμελα την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται υψηλόμισθα επαγγέλματα όπως οι ειδικοί AI, οι Data Scientists & Cybersecurity, ενώ στα «ρετιρέ» παραμένουν οι γιατροί (και ειδικά οι χειρουργοί), οι ναυτιλιακές ειδικότητες και οι επαγγελματίες του Digital Marketing.
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