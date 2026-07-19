Οι 5 κλάδοι στην Ελλάδα που πληρώνουν τους εργαζόμενους έως και 10.000 ευρώ τον μήνα

Οι υψηλές απολαβές δεν προκύπτουν μόνο από τη ζήτηση, αλλά και από την έλλειψη senior επαγγελματιών στον συγκεκριμένο κλάδο με τους μισθούς να ξεκινούν από τα 1.500€ και να μπορούν να αγγίξουν μέχρι και τα 5.000€ μικτά τον μήνα

Με μέσο μισθό πλήρους απασχόλησης που αγγίζει τα 1.516 ευρώ στην Ελλάδα σήμερα, υπάρχουν επαγγέλματα που συνοδεύονται με αποδοχές που φτάνουν ακόμη και τα 10.000 ευρώ μηνιαίως. Και ενώ ένας στους τρεις εργαζομένους λάμβανε το 2025 μισθό μικρότερο των 1.000 ευρώ τον μήνα (μεικτά), κάποιες δημοφιλείς ειδικότητες μπορούν να εξασφαλίσουν απολαβές που ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ και φτάνουν -μέσα στην πρώτη τριετία- ακόμη και τα 5.000 ευρώ.

Η έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών και η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλάζουν συθέμελα την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με έρευνα του kariera.gr τα τελευταία χρόνια αναδεικνύονται υψηλόμισθα επαγγέλματα όπως οι ειδικοί AI, οι Data Scientists & Cybersecurity, ενώ στα «ρετιρέ» παραμένουν οι γιατροί (και ειδικά οι χειρουργοί), οι ναυτιλιακές ειδικότητες και οι επαγγελματίες του Digital Marketing.

Διάβασε τη συνέχεια στο Insider.gr