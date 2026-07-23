Γιατί ο Ζόχραν Μαμντάνι δεν μπορεί ποτέ να γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο εξαιρετικά δημοφιλής δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν θα περάσει ποτέ την πόρτα του Λευκού Οίκου και υπάρχει σοβαρός λόγος γι' αυτό.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι έχει καταφέρει πολλά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για έναν πολιτικό που ξεκίνησε από το μηδέν, έχοντας ελάχιστη στήριξη από το πολιτικό κατεστημένο και χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε η κύρια επιλογή αρκετών ψηφοφόρων.

Ταυτόχρονα, έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής κι αυτό δεν φαίνεται να αλλάζει στο άμεσο μέλλον. Παρά αυτή τη δυναμική, ο Μαμντάνι δεν θα γίνει ποτέ πρόεδρος της χώρας και γι' αυτό, φταίει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών.

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