«Είμαι καθολική στην Ελλάδα και όχι, δεν προσκυνάω αγάλματα»

Ούσα καθολική που ζει στην Ελλάδα, έχω κληθεί να απαντήσω σε ερωτήσεις ενηλίκων που άνετα θα μπορούσαν να είναι απορίες ενός εξωγήινου που μόλις ανακάλυψε τον χριστιανισμό. I’m sorry.

Στοιχηματίζω, ότι κλίκαρες αυτό το άρθρο είτε από καθαρή περιέργεια για το «άγνωστο» που γνωρίζεις μόνο ως λέξη, είτε επειδή ο τίτλος μου σε έψησε ότι όντως κάτι θα μάθεις είτε γιατί πρεσβεύεις τις ίδιες απόψεις με την Ελένη Λουκά και μάλλον θα με περιμένεις στη γωνία. Ναι, είμαι καθολική, με καταγωγή από την Τήνο - όσο αντιφατικό κι αν ακούγεται αυτό στα αυτιά σου. Μεγάλωσα στο νησί της Παναγίας και μέχρι την ενηλικίωση που έφυγα από αυτό, δεν είχα σκεφτεί ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα που δεν γνωρίζουν τι εστί καθολικισμός. Έστω στο περίπου.

Ας πάρω, όμως, τα πράγματα από την αρχή: κατάγομαι από ένα από τα καθολικά χωριά της Τήνου, στο οποίο υπάρχουν και καθολικές και ορθόδοξες εκκλησίες. Πήγα Δημοτικό σε ένα άλλο χωριό και στο σχολείο σχεδόν όλα τα παιδιά ήμασταν καθολικά (με καταγωγή από χωριά). Όταν έφτασε η στιγμή για το Γυμνάσιο, κατέβηκα στη Χώρα - όπως και όλοι μας. Για να καταλάβεις, στην Τήνο υπάρχουν αρκετά Δημοτικά Σχολεία εντός και εκτός Χώρας, αλλά μόνο ένα Γυμνάσιο και ένα Λύκειο που βρίσκονται στο κέντρο.

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