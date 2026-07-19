Ο Πάνος Βλάχος ζωνταντεύει επί σκηνής μια υπόθεση που συγκλόνισε την Ελλάδα

Από τις 7 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Σε μια εποχή που η βία ανηλίκων έχει γίνει καθημερινό φαινόμενο - ή πιο σωστά τρομακτικό-, ο Πάνος Βλάχος φέρνει στη σκηνή του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, την πάρασταση ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, με οδηγό τη σκηνοθετική ματιά της ταλαντούχας Λητώς Τριανταφυλλίδου, την υπόθεση του Άλεξ Μεσχισβίλι, που συγκλόνισε τόσο την τοπική κοινωνία της Βέροιας, όσο και την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που ο 11χρονος Άλεξ, με καταγωγή από τη Γεωργία, πήγε για προπόνηση μπάσκετ και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι του. Έχουν περάσει 20 χρόνια και η σορός του, μέχρι και σήμερα, δεν έχει εντοπιστεί.

Η “υπόθεση Άλεξ” δεν είναι απλά μία εξαφάνιση ενός παιδιού που εξακολουθεί να στοιχειώνει τη συλλογική μνήμη, αλλά είναι και τα ερωτήματα που άφησε πίσω της: για τη βία, τη σιωπή, την ευθύνη και τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη κοινότητα συνυπάρχει με ένα τραύμα που δεν έκλεισε ποτέ.

©Despina Spyrou

Αυτή ήταν η πρώτη σοβαρή περίπτωση βίας ανηλίκων στην Ελλάδα. Και δυστυχώς όχι η μοναδική. Στο σήμερα, λοιπόν, η θεατρική παράσταση ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ δεν θα είναι μια αναπαράσταση των γεγονότων ή ένα χρονικό που φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις, αλλά περισσότερο θα λειτουργεί ως αφετηρία για μια βαθύτερη διερεύνηση της παιδικής βίας, του bullying και των κοινωνικών μηχανισμών που το γεννούν και το συντηρούν. Μια προσπάθεια να αναλογιστεί ο θεατής όχι μόνο τι συνέβη τότε, αλλά και τι εξακολουθεί να συμβαίνει σήμερα.

Όπως αναφέρεται και στην επίσημη σύνοψη, στο επίκεντρο του έργου βρίσκεται ένα από τα παιδιά που συνδέθηκαν με την υπόθεση. Πλέον ενήλικας, επιστρέφει στα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή του. Μέσα από ανακρίσεις, αναπαραστάσεις και θραύσματα μνήμης, επιχειρεί να ανασυνθέσει όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες και να κατανοήσει το βάρος που εξακολουθεί να κουβαλά.

Ο Πάνος Βλάχος υποδύεται διαδοχικά τους αντιήρωες αυτής της ιστορίας, συνθέτοντας το συλλογικό πορτρέτο μιας πόλης όπου κανείς δεν μένει πραγματικά αμέτοχος. Μαζί του, πέντε ανήλικοι ερμηνευτές μεταμορφώνονται διαρκώς σε θύματα και θύτες, συνεργούς και μάρτυρες. Πώς μπορούμε να διηγηθούμε αυτήν την ιστορία σε παιδιά; Αλλά και πώς μπορούμε να ακούσουμε αυτήν την ιστορία από παιδιά;

©Despina Spyrou

Πότε το παιχνίδι παύει να είναι παιχνίδι;



ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είναι μια παράσταση για τη βία και για τον τρόπο με τον οποίο τα αγόρια μαθαίνουν από μικρή ηλικία να συνδέουν τη δύναμη με την επιβολή και την ευαλωτότητα με την αδυναμία. Προσεγγίζει το bullying όχι ως ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ως το πρώτο στάδιο μιας ευρύτερης κουλτούρας βίας. Παράλληλα, διερευνά τη σχέση ανάμεσα στην ατομική και τη συλλογική ευθύνη. Αισθητικά και θεατρικά ερωτήματα συναντούν ηθικά διλήμματα: πώς αναπαριστάς τη βία χωρίς να την αναπαράγεις; Πώς αντιλαμβάνονται τα ίδια τα παιδιά την ενοχή, τον φόβο, τη σιωπή και την απώλεια; Και τι συμβαίνει όταν τα βλέπουμε να ενσαρκώνουν όχι μόνο παιδιά, αλλά και τους ενήλικες που τα διαμόρφωσαν;

Η σκηνοθέτις Λητώ Τριανταφυλλίδου προσεγγίζει αυτή την ιστορία ως μια σκηνική άσκηση μνήμης. Η σκηνή μετατρέπεται σε έναν χώρο όπου η αφήγηση, το παιχνίδι και η ανάκριση συνυπάρχουν, μετατοπίζοντας διαρκώς την οπτική του θεατή και καλώντας τον να αναμετρηθεί όχι μόνο με μια ακραία εκδήλωση παιδικής βίας, αλλά και με τις συνθήκες που τη γέννησαν. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, η ιστορία της εξαφάνισης ενός παιδιού μετατρέπεται στην ιστορία μιας πόλης που έχει ήδη χάσει τα παιδιά της.

Η παρούσα παράσταση αποτελεί πρωτότυπο έργο καλλιτεχνικής μυθοπλασίας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα ή πραγματικά γεγονότα είναι απολύτως συμπτωματική.

ΑΛΕΞ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μια Μικρή Ιστορία Βίας

της Λητώς Τριανταφυλλίδου και του Πάνου Βλάχου

Παίζουν: Πάνος Βλάχος

Ανήλικοι ερμηνευτές (διπλή διανομή): Χριστόφορος Καρδαχάκης, Μάρκος Ηλίας Λογοθέτης, Μάριος Λούντζης, Δημήτρης Μακρόπουλος, Αντώνης Μαργαρίτης, Στέφανος Πελεκάνος, Γιάννης Πολιάς, Ιάσονας Ρούσσος, Νίκος Σκλάβος, Αριστείδης Χαμηλάκης

Σκηνοθεσία: Λητώ Τριανταφυλλίδου

Σκηνικά – Κοστούμια: Νίκη Ψυχογιού

Μουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Κίνηση: Ηλίας Χατζηγεωργίου

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Video: Μάριος Γαμπιεράκης (Μαύρα Γίδια)

Βοηθός σκηνοθέτη: Τζέσικα Κουρτέση

Βοηθός σκηνογράφου και ενδυματολόγου: Πάρης Παρασκευόπουλος

Κοινωνικός Λειτουργός - Θεατροπαιδαγωγός: Βαγγέλης Κουφάκος

Φωτογραφίες: Δέσποινα Σπύρου

Graphic Design: Γκέλυ Καλαμπάκα

Επικοινωνία: Αντώνης Κοκολάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη