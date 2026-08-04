«Τα σπίτια που έχουν σωθεί στο Πόρτο Γερμενό τα μετράμε στο ένα χέρι»

«Το 80% στο Πόρτο Γερμενό έχει γίνει στάχτη. Σπίτια, δέντρα, κολώνες της ΔΕΗ, ύδρευση, δεν υπάρχει τίποτα, είναι ένα βομβαρδισμένο τοπίο»

Oι δρόμοι είναι άδειοι. Το Πόρτο Γερμενό, έχει πνιγεί κάτω από τόνους στάχτης. Δέντρα καμένα, σπίτια απ' τα οποία έχουν μείνει μόνο τα κουφάρια τους, σκελετοί αυτοκινήτων, ερείπια. Το πυκνό πράσινο τοπίο έχει μετατραπεί σε γκρίζο, η μυρωδιά του καπνού σχεδόν αποπνικτική. Η πυρκαγιά έχει σαρώσει τους κόπους μιας ζωής, μέσα σε λίγες μόλις ώρες.

Ο ήλιος κρύβεται από τα πυκνά σύννεφα καπνού που μαρτυρούν την τεράστια οικολογική καταστροφή. Όσο γράφονταν αυτές οι γραμμές, τα στρέμματα που είχαν καεί σε Αττική και Βοιωτία ήταν περισσότερα από 130.000, σύμφωνα με τα στοιχεία από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό Copernicus.

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