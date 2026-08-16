Το χωριό της Ρούμελης που ξεκίνησε το «αντάρτικο» κατά της προίκας

Πριν 71 χρόνια, 17 χωριά της Ρούμελης ξεσηκώθηκαν κατά της προίκας. Η ιστορία μιας ανταρσίας ενάντια στην εμπορευματοποίηση της γυναίκας

Το 1955, στα ορεινά χωριά της Ρούμελης, η επιβίωση ήταν ήδη καθημερινός άθλος. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον φτώχειας, ο θεσμός της προίκας ήταν μια οικονομική και ψυχολογική θηλιά.

Η γυναίκα αντιμετωπιζόταν ως οικονομικό βάρος που έπρεπε να «αποκατασταθεί», κι ένας γάμος σπάνια είχε ως αφετηρία τον έρωτα ή την επιλογή. Ήταν μια στερνή εμπορική συναλλαγή, όπου η αξία μιας γυναίκας αποτιμόταν σε στρέμματα, ελαιόδεντρα, ζώα και μετρητά.

Αυτή την αισχρή πραγματικότητα αποφάσισαν να αμφισβητήσουν ανοιχτά 17 χωριά της Ρούμελης, με σημείο εκκίνησης τον Άγιο Γεώργιο.

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