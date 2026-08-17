Tα τραγούδια που σημάδεψαν τα καλοκαίρια της 00s εφηβείας μας

Ένα μικρό ταξίδι σε καλοκαίρια με μπόλικη νοσταλγία και τραγούδια που σημάδεψαν τις αναμνήσεις μας σε πιο ανέμελες εποχές

Είναι στιγμή που λίγο πριν σε πάρει ο ύπνος, ακούς την κλασική διαφήμιση του Compact Disc Club. Ανεξαρτήτως αυτού, τα καλοκαίρια μας είχαν τη δική τους μουσική, τα δικά τους τραγούδια που έγιναν αναπόσπαστα κομμάτια των αναμνήσεών μας σε εποχές που ήταν πιο ήσυχες. Πιο νορμάλ τολμώ να πω.

Safri Duo - The Bongo Song

Δύο τύποι από τη Δανία έβγαλαν αυτόν τον ύμνο της ηλεκτρονικής μουσικής στις αρχές του 2000. Το τραγούδι πολύ γρήγορα μπήκε στις playlist των clubs όλης της Ευρώπης και άγγιξε με μεγάλη ευκολία την κορυφή. Χρησιμοποιήθηκε και στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίντνεϊ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς.

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