Οι άνθρωποι είναι πολύ κουρασμένοι για να βγουν με τους φίλους τους, ακόμα κι όταν το θέλουν, σύμφωνα με έρευνα

Επιπλέον, το 19% είπε επίσης ότι η δουλειά του αποτελεί βασικό εμπόδιο για συναναστροφή

Στην εποχή της κοινωνικής αποστασιοποίησης, οι άνθρωποι απολαμβάνουν περισσότερο τη μοναξιά τους, περιγράφοντας με χιούμορ την απόφασή τους να μείνουν στο σπίτι ή να επιστρέψουν κατευθείαν στο σπίτι μετά τη δουλειά, στα social media.

Το να επιλέγει κανείς ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι δεν είναι, φυσικά, κάτι αρνητικό. Υπάρχουν ημέρες που η ξεκούραση και η απομόνωση είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε. Τι συμβαίνει, όμως, όταν το «μένω σπίτι» δεν αποτελεί πλέον συνειδητή επιλογή, αλλά γίνεται αποτέλεσμα μιας δυσκολίας να οργανώσουμε μια έξοδο, να συναντήσουμε φίλους ή ακόμη και να βρούμε το κίνητρο για να αφήσουμε τον καναπέ;

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι αυτό συμβαίνει σε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους. Ακόμη και όσοι θα ήθελαν να έχουν περισσότερη κοινωνική ζωή δυσκολεύονται να κάνουν σχέδια και να περάσουν χρόνο με άλλους. Και αυτή η απομάκρυνση από την κοινωνική επαφή μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην ψυχική ευεξία, αλλά και στη συνολικότερη ποιότητα ζωής.

Τι είναι, λοιπόν, αυτό που μας κρατάει μέσα; Και, κυρίως, πώς μπορούμε να ξαναβρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη για προσωπικό χρόνο και στην ανάγκη για ανθρώπινη επαφή;

«Πρέπει να βρεις χρόνο»

Ανάμεσα σε εκείνους που θα ήθελαν να περνούν περισσότερο χρόνο με τους φίλους τους, σχεδόν το 31% είπε ότι είναι πολύ απασχολημένοι ή κουρασμένοι για να επικοινωνήσουν μαζί τους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του American Friendship Project (AFP), το οποίο μελετά την κατάσταση των φιλικών σχέσεων στην Αμερική από το 2022. To 19% είπε επίσης ότι η δουλειά του αποτελεί βασικό εμπόδιο για συναναστροφή.

Ο Jeffrey Hall, επικεφαλής τμήματος και καθηγητής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας και συνιδρυτής του AFP, κατανοεί αυτούς τους περιορισμούς.

«Αν υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε δύο δουλειές και δεν έχουν σταθερό πρόγραμμα, τότε είναι λογικό να είναι πολύ απασχολημένοι ή κουρασμένοι για να κοινωνικοποιηθούν. Αλλά αν έχεις ήδη αναγνωρίσει ότι θα ήθελες να περνάς περισσότερο χρόνο με τους φίλους σου, πρέπει να βρεις τρόπους να ξεπεράσεις αυτά τα εμπόδια. Πρέπει να βρεις χρόνο για τους ανθρώπους».

Ένα ακόμη εμπόδιο που εντόπισε το AFP είναι τα οικονομικά: το 38% των ανθρώπων λέει ότι δεν έχει αρκετά χρήματα για να περνά χρόνο με τους φίλους του.

Το ίδιο εύρημα επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έρευνα της Harris Poll σε 603 άτομα της Gen Z. Ενώ το 60% λέει ότι προτιμά να περνά χρόνο με τους φίλους του από κοντά και το 71% αισθάνεται ότι χάνει τις εμπειρίες δια ζώσης που είχαν οι προηγούμενες γενιές στην ίδια ηλικία, το 68% λέει επίσης ότι το να βγαίνει έξω δεν αξίζει το κόστος για το πορτοφόλι του.

Μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξουμε συνήθειες που έχουν ήδη παγιωθεί. «Μπαίνουμε σε συνήθειες που ενισχύουν τις ίδιες μας τις συνήθειες», λέει ο Hall. «Σε αυτές περιλαμβάνεται το να μη βγαίνουμε έξω ή να μη συναντάμε τους φίλους μας. Είναι ένα «καλό παράδειγμα συνηθειών που, από τη στιγμή που τις αποκτούμε, αποκτούν τη δική τους αδράνεια».

Όμως, μόλις σπάσεις αυτά τα μοτίβα και αρχίσεις να δημιουργείς καινούργια, και οι νέες συμπεριφορές γίνονται ευκολότερες. Τελικά, το να βλέπεις τακτικά τους φίλους σου «παύει να είναι κουραστικό. Στην πραγματικότητα, γίνεται αναζωογονητικό», καταλήγει.