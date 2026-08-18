Οι άνδρες έχουν 5 ώρες περισσότερο ελεύθερο χρόνο την εβδομάδα. Πού χάνονται οι ώρες των γυναικών; Τι μπορείς να κάνεις;

Σίγουρα έχεις βιώσει πολλές στιγμές που νιώθεις ότι η μέρα σου τελειώνει πριν προλάβεις να κάνεις όλα όσα έχεις στο μυαλό σου, δεν είσαι η μόνη. Και, όπως φαίνεται, υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος που μπορεί να αισθάνεσαι ότι δεν έχεις ούτε μία ώρα πραγματικά δική σου.

Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι άνδρες έχουν κατά μέσο όρο πέντε περισσότερες ώρες ελεύθερου χρόνου την εβδομάδα σε σχέση με τις γυναίκες. Αν κάνεις τον υπολογισμό, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 260 ώρες τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν 11 ολόκληρες ημέρες.

Σκέψου το λίγο. Έντεκα ημέρες τον χρόνο που θα μπορούσες να κάνεις ό,τι θέλεις. Να διαβάσεις, να γυμναστείς, να δεις μια σειρά, να βγεις με τις φίλες σου ή απλώς να μην κάνεις απολύτως τίποτα.

Πού χάνονται όλες αυτές οι ώρες;

Η διαφορά δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το πόσες ώρες εργάζεσαι. Έχει να κάνει και με όλη εκείνη την αόρατη δουλειά που πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει ένα σπίτι και μια οικογένεια. Πλύσιμο ρούχων, ψώνια, μαγείρεμα, καθαριότητα, κλείσιμο ραντεβού στον γιατρό ή στον οδοντίατρο, αγορά δώρων για γενέθλια, οργάνωση παιδικών πάρτι, σχολικές υποχρεώσεις και, φυσικά, εκείνο το περίφημο γκρουπ των γονέων στο WhatsApp που μπορεί να σου καταναλώσει περισσότερο χρόνο απ' όσο θα ήθελες να παραδεχτείς.

Και δεν είναι μόνο οι ίδιες οι δουλειές. Είναι και το να θυμάσαι ότι πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, δεν είναι απλώς να μαγειρέψεις. Είναι να σκεφτείς τι θα φας, τι υπάρχει στο ψυγείο, τι λείπει από το σπίτι, να φτιάξεις λίστα, να πας σούπερ μάρκετ και μετά να μαγειρέψεις. Όλη αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος του λεγόμενου mental load και εξακολουθεί να πέφτει σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες. Ακόμη και όταν είσαι αυτή που φέρνει το μεγαλύτερο εισόδημα στο σπίτι.

Τι θα έκανες με πέντε επιπλέον ώρες;

Σύμφωνα με την έρευνα, το 40% των γυναικών θα ήθελε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Και είναι εύκολο να καταλάβεις το γιατί.

Με πέντε επιπλέον ώρες την εβδομάδα, θα μπορούσες να κάνεις πράγματα που συνεχώς μεταθέτεις για «κάποια στιγμή». Θα μπορούσες, για παράδειγμα, να γράψεις εκείνο το βιβλίο που έχεις στο μυαλό σου εδώ και χρόνια. Ή να ξεκινήσεις ένα καινούργιο άθλημα, ακόμη κι αν είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από όσα έχεις δοκιμάσει μέχρι σήμερα.

Θα μπορούσες επίσης να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Να παρακολουθείς μια ξένη σειρά χωρίς υπότιτλους και να διαβάσεις επιτέλους ένα βιβλίο στο πρωτότυπο. Ή, αν θέλεις κάτι πιο απλό, μπορείς απλώς να γυμναστείς χωρίς να αισθάνεσαι ότι κλέβεις χρόνο από κάποια άλλη υποχρέωση.

Ίσως το ζητούμενο να είναι απλώς χρόνος για εσένα. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι τελικά τι θα κάνεις αυτές τις πέντε ώρες. Είναι ότι θα έχεις την επιλογή να αποφασίσεις εσύ πώς θα τις αξιοποιήσεις.