Το απομονωμένο ελληνικό χωριό στα σύννεφα όπου οι γυναίκες έχουν τον πρώτο λόγο

Σε ένα χωριό χωμένο στα σύννεφα, στην μαγευτική και απομονωμένη Κάρπαθο, οι γυναίκες είναι εκείνες που κάνουν κουμάντο.

Στην άκρη του Αιγαίου, βρίσκεται ένα νησί που δεν μοιάζει τόσο με τα υπόλοιπα. Η Κάρπαθος μπορεί να μην είναι ο κλασσικός προορισμός που οι τουρίστες θα αναζητήσουν το greek summer, προσφέρει όμως μια ξεχωριστή εμπειρία, μια μοναδική ομορφιά που συνθέτει βουνό και θάλασσα μαζί με σπάνιες παραδόσεις. Στο χωριό Όλυμπος, πιο συγκεκριμένα, η τοπική κοινωνία βασίζεται κυρίως στις γυναίκες.

Στα 310 μέτρα υψόμετρο, τις αποφάσεις τις παίρνουν οι γυναίκες

Το χωριό Όλυμπος είναι χωμένο μέσα στα σύννεφα. Βρίσκεται στα 310 μέτρα στους πρόποδες του όρους Προφήτης Ηλίας. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, οι κάτοικοι του νησιού ζούσαν κοντά στα παράλια. Τον 7ο αιώνα όμως που οι Σαρακηνοί πειρατές αλώνιζαν στα νερά του Αιγαίου, αποφάσισαν να μετακινηθούν στα βουνά ώστε να προστατευτούν.

Για αρκετά χρόνια, η Όλυμπος παρέμενε απομονωμένη από το υπόλοιπο νησί εξαιτίας του φυσικού τοπίου. Οι περισσότεροι δρόμοι ήταν δύσβατοι και επικίνδυνοι οπότε η εξωτερική πρόσβαση δεν ήταν εύκολη. Γι' αυτόν τον λόγο, οι παραδόσεις της Ολύμπου έμειναν ανέγγιχτες και η τοπική κοινωνία διαμόρφωσε έναν ξεχωριστό χαρακτήρα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ένα από αυτά, ήταν η μητριαρχική μορφή της κοινωνίας.

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