Ελεύθερη πρόσβαση για όλους στο The Ellinikon Park - 2.000 στρέμματα και 32.000 δέντρα

Μία νέα όαση πρασίνου στην Αττική.

Το The Ellinikon Park θα συνδέεται με τους όμορους δήμους μέσω 21 σημείων πρόσβασης περιμετρικά του πάρκου, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών. Το κόστος συντήρησης, φύλαξης και καθαρισμού του μεγαλύτερου παράκτιου πάρκου της Ευρώπης θα καλύπτεται από τη LAMDA Development.

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην έρευνα «Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι;», η οποία εκπονήθηκε από την 1830 Labs στο πλαίσιο του LAMDA Labs, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας της LAMDA με στόχο τη δημιουργία μιας παρακαταθήκης γνώσης γύρω από τον αστικό μετασχηματισμό και τις πράσινες υποδομές, μέσα από μία πλατφόρμα γνώσης και διαλόγου.

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