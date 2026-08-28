Το κινητό στο χέρι την ώρα που διασχίζεις τον δρόμο μπορεί να σου κοστίσει ακριβά

Μπορεί να μην είμαστε περήφανοι γι’ αυτό, αλλά σίγουρα όλοι έχουμε κοιτάξει το κινητό ενώ περπατάμε στο δρόμο ή διασχίζουμε τη διάβαση. Όμως αυτή η συνήθεια που μοιάζει αθώα, στην Ιταλία ενδέχεται να σου κοστίζει ακριβά.

Όπως έγινε γνωστό, το σχέδιο του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βάζει στο στόχαστρο και τους πεζούς που αποσπώνται από το κινητό τους την ώρα που διασχίζουν τον δρόμο, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν τα ατυχήματα που συνδέονται με την απροσεξία.

Σύμφωνα με το αναθεωρημένο σχέδιο, η χρήση κινητού από πεζό κατά τη διάσχιση του δρόμου θα αποτελεί παράβαση και θα επισύρει πρόστιμο που θα ξεκινά από 75 ευρώ. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου, εφόσον ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία.

Τι θα απαγορεύεται;

Η ρύθμιση δεν αφορά αποκλειστικά τα smartphones. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να αποσπάσουν την προσοχή ενός πεζού, όπως tablets, φορητοί υπολογιστές και φωτογραφικές μηχανές. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο δεν είναι απλώς να αφήσουμε το κινητό στην τσέπη, αλλά να έχουμε την προσοχή μας στραμμένη στον δρόμο όταν περνάμε απέναντι.

Υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις. Η συνομιλία μέσω κινητού με τη χρήση hands-free θα επιτρέπεται, ενώ θα μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Και κάτι ακόμη σημαντικό: οι περιορισμοί δεν θα αφορούν όσους χρησιμοποιούν το κινητό τους ενώ περπατούν κανονικά στο πεζοδρόμιο. Το πρόστιμο αφορά τη χρήση συσκευών κατά τη διάσχιση του δρόμου.

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Δεν αρκεί μόνο να κοιτάξεις πριν περάσεις

Το σχέδιο του νέου ΚΟΚ δεν σταματά στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Προβλέπει και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους πεζούς, με στόχο να είναι πιο ασφαλής η διέλευση από τον δρόμο. Πριν περάσουν απέναντι, θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι ο οδηγός του οχήματος που πλησιάζει τους έχει αντιληφθεί και ότι προτίθεται να σταματήσει. Παράλληλα, οι πεζοί δεν θα πρέπει να καθυστερούν χωρίς λόγο ενώ βρίσκονται πάνω στο οδόστρωμα.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια υπενθύμιση ενός κανόνα που συχνά ξεχνάμε μέσα στην καθημερινότητα: η προτεραιότητα στη διάβαση δεν σημαίνει ότι μπορούμε να περάσουμε τον δρόμο χωρίς να ελέγξουμε τι συμβαίνει γύρω μας.

Γιατί η Ιταλία στρέφεται και στους πεζούς

Η συγκεκριμένη αλλαγή έρχεται μετά και από αποφάσεις ιταλικών δικαστηρίων σε υποθέσεις τροχαίων, όπου έχει αποδοθεί ευθύνη και σε πεζούς εξαιτίας απρόσεκτης συμπεριφοράς.

Η χρήση κινητού στον δρόμο αποτελεί, άλλωστε, ένα ολοένα συχνότερο φαινόμενο. Ένα μήνυμα, μια ειδοποίηση ή ακόμη και μια γρήγορη ματιά στα social media αρκούν για να αποσπάσουν την προσοχή μας σε μια στιγμή που χρειάζεται να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι.

Η λογική πίσω από τη νέα ρύθμιση είναι απλή: όταν διασχίζεις έναν δρόμο, ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα απροσεξίας μπορεί να αποδειχθούν αρκετά για να προκύψει ένα σοβαρό ατύχημα.

Η Ιταλία δεν είναι η πρώτη

Η Ιταλία δεν είναι η πρώτη χώρα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει νομοθετικά τη χρήση κινητού από πεζούς. Η Λιθουανία, για παράδειγμα, έχει επιβάλει από το 2018 πρόστιμα σε ανθρώπους που χρησιμοποιούν το τηλέφωνό τους ή ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες που αποσπούν την προσοχή τους την ώρα που διασχίζουν τον δρόμο.

Αν το σχέδιο εγκριθεί, η Ιταλία θα προστεθεί στη λίστα των χωρών που αντιμετωπίζουν πλέον την απόσπαση της προσοχής των πεζών ως ζήτημα οδικής ασφάλειας.