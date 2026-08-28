Πανσέληνος Αυγούστου: Σήμερα το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου» - Τι ώρα κλείνουν μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι

Η Αυγουστιάτικη πανσέληνος αποτελεί αφορμή για μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, με διευρυμένο ωράριο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας.

Mοναδική αναμένεται να είναι η σημερινή βραδιά της 28ης Αυγούστου, με την πανσέληνο να αποτελεί αφορμή για μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, με διευρυμένο ωράριο σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία της Ελλάδας για 27η συνεχή χρονιά.

Το ΥΠΠΟ προσκαλεί όλους και όλες να συμμετάσχουν και φέτος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, σήμερα Παρασκευή, και να απολαύσουν τη μαγεία της νύχτας και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που δημιουργεί το φως του φεγγαριού στα μνημεία της χώρας μας.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η διοργάνωση κορυφώνεται τη βραδιά της Πανσελήνου, ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν. Εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν έως και τις 30 Αυγούστου.

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