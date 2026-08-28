Πώς η επιστροφή στο γραφείο αυξάνει τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων

Μετά την καλοκαιρινή περίοδο, οι εργαζόμενοι συχνά επιστρέφουν σε πιο έντονους εργασιακούς ρυθμούς.

Το καλοκαίρι είναι ακόμα εδώ και οι επιχειρήσεις ετοιμάζονται να επιστρέψουν σε πιο έντονους εργασιακούς ρυθμούς. Σε αυτό το περιβάλλον, οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται την αυξημένη ψηφιακή δραστηριότητα, μεταμφιέζοντας κακόβουλα αρχεία και συνδέσμους ως νόμιμες επαγγελματικές επικοινωνίες.

Η ανάλυση της Kaspersky για το τελευταίο έτος δείχνει ότι οι επιτιθέμενοι συνεχίζουν να αξιοποιούν την εμπιστοσύνη που έχουν οι χρήστες στα εργαλεία εργασίας. Συγκεκριμένα, η Kaspersky εντόπισε 4,7 εκατομμύρια απόπειρες επίθεσης που περιείχαν περιεχόμενο το οποίο μιμούνταν δημοφιλείς εφαρμογές του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως το Zoom, το Outlook και το OneDrive.

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