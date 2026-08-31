Γιατί αυτό το καλοκαίρι έμοιαζε ατελείωτο - Οι ειδήσεις που δεν μας άφησαν να πάρουμε ανάσα

Το φετινό καλοκαίρι είχε πολλά, σε βαθμό που μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν ήταν όντως τόσο ατελείωτο όσο έμοιαζε.

Ίσως είναι λίγο νωρίς να ευχηθούμε «καλό χειμώνα». Εν προκειμένω, η πιο διπλωματική ευχή είναι μάλλον «καλή σεζόν», όσο ανεξήγητη κι αν ακούγεται. Σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και αξίζει, κοιτώντας λίγο πίσω, να αναρωτηθούμε: έμοιαζε όντως ατελείωτο και αν ναι, ποιες ήταν οι ειδήσεις που το έκαναν να φαντάζει έτσι;

Καύσωνας στην Ευρώπη, δροσιά (περίπου) στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έζησε ένα καλοκαίρι που θύμιζε περισσότερο παρατεταμένη πολιορκία παρά εποχή ανάπαυλας, με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών να καταρρίπτονται διαδοχικά από χώρα σε χώρα. Από τον ευρωπαϊκό βορρά μέχρι τις μεσογειακές ακτές, ο υδράργυρος μετέτρεψε τα αστικά κέντρα σε ασφυκτικούς κλιβάνους και τα δάση σε διαρκείς εστίες συναγερμού. Το πιο εξουθενωτικό, ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι απόλυτες τιμές των 40αριών, αλλά η αδυσώπητη διάρκειά τους, μια αίσθηση ότι η νύχτα δεν έφερνε πια καμία δροσιά και ότι η ήπειρος είχε εγκλωβιστεί σε έναν ατελείωτο θόλο ζέστης.

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