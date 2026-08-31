Γιατί αυτό το καλοκαίρι έμοιαζε ατελείωτο - Οι ειδήσεις που δεν μας άφησαν να πάρουμε ανάσα
JTeam
31 Αυγούστου 2026
Ίσως είναι λίγο νωρίς να ευχηθούμε «καλό χειμώνα». Εν προκειμένω, η πιο διπλωματική ευχή είναι μάλλον «καλή σεζόν», όσο ανεξήγητη κι αν ακούγεται. Σε κάθε περίπτωση, το καλοκαίρι πλησιάζει στο τέλος του και αξίζει, κοιτώντας λίγο πίσω, να αναρωτηθούμε: έμοιαζε όντως ατελείωτο και αν ναι, ποιες ήταν οι ειδήσεις που το έκαναν να φαντάζει έτσι;
Καύσωνας στην Ευρώπη, δροσιά (περίπου) στην Ελλάδα
Η Ευρώπη έζησε ένα καλοκαίρι που θύμιζε περισσότερο παρατεταμένη πολιορκία παρά εποχή ανάπαυλας, με ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών να καταρρίπτονται διαδοχικά από χώρα σε χώρα. Από τον ευρωπαϊκό βορρά μέχρι τις μεσογειακές ακτές, ο υδράργυρος μετέτρεψε τα αστικά κέντρα σε ασφυκτικούς κλιβάνους και τα δάση σε διαρκείς εστίες συναγερμού. Το πιο εξουθενωτικό, ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι απόλυτες τιμές των 40αριών, αλλά η αδυσώπητη διάρκειά τους, μια αίσθηση ότι η νύχτα δεν έφερνε πια καμία δροσιά και ότι η ήπειρος είχε εγκλωβιστεί σε έναν ατελείωτο θόλο ζέστης.
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