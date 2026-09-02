Από τις «ανηφόρες των παππούδων μας» στο πιο εξωπραγματικό ασανσέρ: Το πιο δύσκολο ταξίδι για το σχολείο

Πώς μια επικίνδυνη ανάβαση σε γκρεμούς μετατράπηκε στο πιο συναρπαστικό ταξίδι για τους μαθητές στην Κίνα με δύο τεράστια ασανσέρ

Όλοι μας έχουμε ακούσει, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή μας, τις υπερβολικές –ή και όχι– ιστορίες των μεγαλύτερων για το πόσο σκληρά ήταν τα δικά τους μαθητικά χρόνια: «Στην εποχή μου περπατούσαμε ώρες ολόκληρες μέσα στα χιόνια, σκαρφαλώναμε βουνά και διασχίζαμε ποτάμια απλά για να φτάσουμε στην τάξη».

Κι όμως, για τα παιδιά του απομονωμένου χωριού Nizhuhe, βαθιά μέσα στο Μεγάλο Φαράγγι του ποταμού Nizhu στην επαρχία Γιουνάν της Κίνας, ήταν μια επικίνδυνη καθημερινότητα η πρόσβαση στο σχολείο.

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