3 ζώδια θα κληθούν να πάρουν οριστικές αποφάσεις για τις σχέσεις μέσα στον Σεπτέμβριο

Τα ψέματα τελείωσαν, αυτά τα τρία ζώδια πρέπει να αντιμετωπίσουν κατάματα την αλήθεια για τη σχέση τους μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του ένα κλίμα ξεκαθαρισμάτων στα αισθηματικά και για κάποιους δεν θα είναι εύκολο να συνεχίσουν να αποφεύγουν τις δύσκολες συζητήσεις. Όσα έμεναν για καιρό κάτω από το χαλί, όσα λέγονταν με μισόλογα ή όσα κάποιος προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό του ότι «θα φτιάξουν», τώρα ζητούν απαντήσεις.

Για τρία ζώδια, ο μήνας μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μεγάλο συναισθηματικό τεστ. Θα χρειαστεί να κοιτάξουν τη σχέση τους χωρίς ωραιοποιήσεις και να αναρωτηθούν αν υπάρχει πραγματικά κοινό μέλλον ή αν έχει έρθει η στιγμή να κλείσει ένας κύκλος. Δεν σημαίνει απαραίτητα χωρισμό. Σημαίνει, όμως, ότι οι αποφάσεις που θα παρθούν δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στον φόβο, την ανασφάλεια ή την ανάγκη να διατηρηθούν ισορροπίες που στην πραγματικότητα έχουν ήδη χαθεί.

3 ζώδια που θα αντιμετωπίσουν προσωπικά θέματα μέσα στον Σεπτέμβριο

Κριός

Ο Κριός έχει μάθει να προχωρά μπροστά με φόρα, όμως μέσα στον Σεπτέμβριο θα χρειαστεί να κάνει κάτι που δεν του είναι πάντα εύκολο: να σταματήσει και να δει τι πραγματικά συμβαίνει στη σχέση του. Αν εδώ και καιρό υπάρχουν εντάσεις, ανεκπλήρωτες ανάγκες ή μια αίσθηση ότι δίνει περισσότερα από όσα παίρνει, δεν θα μπορεί πλέον να αγνοεί τα σημάδια. Μια συζήτηση με το ταίρι του μπορεί να φέρει στην επιφάνεια αλήθειες που μέχρι τώρα αποφεύγονταν.

Ο Κριός θα κληθεί να αποφασίσει αν θέλει να παλέψει ουσιαστικά για τη σχέση ή αν παραμένει σε αυτήν απλώς επειδή δυσκολεύεται να παραδεχτεί ότι κάτι έχει αλλάξει. Η παρορμητικότητα δεν θα είναι ο καλύτερος σύμβουλος. Αυτή τη φορά, η σωστή απόφαση χρειάζεται καθαρό μυαλό και ειλικρίνεια.

Ζυγός

Για τον Ζυγό, ο Σεπτέμβριος μπορεί να γίνει ο μήνας που θα σταματήσει να προσπαθεί να κρατά τους πάντες ευχαριστημένους, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι αφήνει τις δικές του ανάγκες στην άκρη. Στα αισθηματικά, η ανάγκη του για αρμονία μπορεί να τον έχει οδηγήσει σε συμβιβασμούς που πλέον τον βαραίνουν. Ίσως έχει ανεχτεί συμπεριφορές που τον πληγώνουν ή έχει αποφύγει μια δύσκολη συζήτηση φοβούμενος ότι θα δημιουργήσει αναστάτωση.

Όμως η αλήθεια θα ζητήσει τη θέση της. Ο Ζυγός θα πρέπει να αναρωτηθεί αν η σχέση που ζει ανταποκρίνεται πραγματικά σε αυτό που χρειάζεται ή αν προσπαθεί να διατηρήσει μια εικόνα αρμονίας ενώ μέσα του αισθάνεται διαφορετικά. Οι αποφάσεις του Σεπτεμβρίου μπορεί να είναι καθοριστικές. Αν υπάρχει αμοιβαία διάθεση για αλλαγή, η σχέση μπορεί να περάσει σε ένα πιο ώριμο στάδιο. Αν όμως η προσπάθεια είναι μονόπλευρη, ο Ζυγός ίσως χρειαστεί να βάλει επιτέλους τον εαυτό του σε προτεραιότητα.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες συχνά βλέπουν αυτό που θα μπορούσε να γίνει μια σχέση, αντί για αυτό που πραγματικά είναι. Ο Σεπτέμβριος, όμως, τους καλεί να αφήσουν για λίγο στην άκρη τις προσδοκίες και να κοιτάξουν την πραγματικότητα. Αν έχουν επενδύσει συναισθηματικά σε έναν άνθρωπο που δεν τους προσφέρει την ασφάλεια, τη συνέπεια ή την αφοσίωση που χρειάζονται, θα γίνει όλο και πιο δύσκολο να δικαιολογούν καταστάσεις.

Μπορεί να έρθει μια συζήτηση ή μια συμπεριφορά που θα τους κάνει να καταλάβουν πως δεν μπορούν να συνεχίσουν να περιμένουν επ' αόριστον. Το μεγάλο μάθημα για τους Ιχθύες είναι να ξεχωρίσουν την αγάπη από την προσκόλληση και την ελπίδα από την πραγματική προοπτική. Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν μια σχέση με την πρώτη δυσκολία, αλλά χρειάζεται να δουν αν και ο άλλος άνθρωπος προσπαθεί εξίσου.

