4 ζώδια πρέπει πια να κοιτάξουν το προσωπικό συμφέρον τους - Η μεγαλοκαρδία δεν οδηγεί πουθενά

Ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας μήνας συνειδητοποιήσεων, αποφάσεων και αλλαγών για τέσσερα από τα ζώδια του κύκλου.

Ο Σεπτέμβριος φέρνει μαζί του μια διαφορετική ενέργεια για τέσσερα ζώδια, τα οποία καλούνται να επανεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο δίνουν, προσφέρουν και στηρίζουν τους ανθρώπους γύρω τους. Η καλοσύνη και η μεγαλοκαρδία είναι αρετές, όμως όταν γίνονται μονόπλευρες, μπορεί να αφήσουν πίσω τους κούραση, απογοήτευση και την αίσθηση ότι κάποιοι θεωρούν την προσφορά τους δεδομένη. Αυτόν τον μήνα, λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι να γίνουν πιο σκληροί, αλλά να μάθουν να προστατεύουν καλύτερα τον εαυτό τους.

Οι πλανητικές επιρροές του Σεπτεμβρίου ενισχύουν την ανάγκη για ξεκάθαρες αποφάσεις και προσωπικά όρια. Για ορισμένους εκπροσώπους του ζωδιακού, έφτασε η στιγμή να σταματήσουν να βάζουν συνεχώς τις ανάγκες των άλλων πάνω από τις δικές τους και να αναρωτηθούν τι πραγματικά τους συμφέρει. Δεν πρόκειται για εγωισμό, αλλά για μια απαραίτητη μορφή αυτοσεβασμού. Τέσσερα ζώδια, ειδικότερα, θα καταλάβουν πως η υπερβολική γενναιοδωρία δεν οδηγεί πάντα εκεί που θα ήθελαν και πως μερικές φορές το να κοιτάξεις το προσωπικό σου συμφέρον είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσεις μπροστά.

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Κριός

Ο Κριός έχει μάθει να λειτουργεί αυθόρμητα και να προσφέρει τη βοήθειά του χωρίς να σκέφτεται ιδιαίτερα αν θα πάρει κάτι πίσω. Ωστόσο, ο Σεπτέμβριος τον βάζει σε μια διαδικασία επανεκτίμησης. Μπορεί να διαπιστώσει ότι σε κάποιες σχέσεις, επαγγελματικές ή προσωπικές, έχει δώσει περισσότερα από όσα του αναλογούν, ενώ οι άλλοι έχουν αρχίσει να θεωρούν την παρουσία και τη στήριξή του δεδομένες.

Αυτόν τον μήνα χρειάζεται να μάθει να λέει «όχι» χωρίς ενοχές. Δεν είναι απαραίτητο να αναλαμβάνει κάθε ευθύνη ούτε να βρίσκεται διαρκώς εκεί για όλους. Ο Κριός έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει αυτά που θέλει και να βάλει τις δικές του προτεραιότητες σε πρώτο πλάνο. Αν κάποιος ενοχληθεί επειδή εκείνος αποφάσισε να προστατεύσει τον χρόνο, την ενέργεια ή τα συμφέροντά του, τότε ίσως αυτή η σχέση να μην ήταν τόσο ισορροπημένη όσο πίστευε.

Καρκίνος

Ο Καρκίνος είναι ίσως ένα από τα ζώδια που δυσκολεύονται περισσότερο να βάλουν τον εαυτό τους πάνω από τους άλλους. Η ανάγκη του να φροντίζει, να στηρίζει και να προστατεύει τους ανθρώπους που αγαπά μπορεί να τον οδηγήσει σε υπερβολές. Ο Σεπτέμβριος, όμως, του δείχνει πως δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί ως «στήριγμα» για όλους, όταν ο ίδιος δεν παίρνει την αντίστοιχη φροντίδα.

Το προσωπικό του συμφέρον θα πρέπει να γίνει προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα. Είναι πιθανό να χρειαστεί να πάρει μια απόφαση που αρχικά θα τον κάνει να αισθανθεί άβολα, αλλά μακροπρόθεσμα θα τον απελευθερώσει. Δεν χρειάζεται να αισθάνεται ενοχές επειδή διεκδικεί περισσότερα ή επειδή επιλέγει να απομακρυνθεί από καταστάσεις που τον εξαντλούν. Η πραγματική γενναιοδωρία ξεκινά όταν υπάρχει πρώτα ισορροπία μέσα μας.

Ζυγός

Ο Ζυγός έχει συνηθίσει να αναζητά την ισορροπία και να αποφεύγει τις συγκρούσεις. Για χάρη της αρμονίας, πολλές φορές κάνει πίσω, συμβιβάζεται ή αφήνει τις δικές του ανάγκες σε δεύτερη μοίρα. Τον Σεπτέμβριο, όμως, θα καταλάβει ότι η διαρκής προσπάθεια να είναι όλοι ευχαριστημένοι μπορεί να έχει σημαντικό προσωπικό κόστος.

Η περίοδος αυτή τον καλεί να πάρει πιο αποφασιστικές θέσεις και να διεκδικήσει αυτό που πραγματικά θέλει. Είτε πρόκειται για μια επαγγελματική συνεργασία είτε για μια προσωπική σχέση, ο Ζυγός θα πρέπει να αναρωτηθεί αν παίρνει όσα δίνει. Αν η απάντηση είναι αρνητική, τότε ήρθε η στιγμή να αλλάξει τους όρους. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί επειδή βάζει όρια ή επειδή επιλέγει τον εαυτό του. Η ισορροπία που τόσο αναζητά δεν μπορεί να υπάρξει όταν μόνο η μία πλευρά κάνει συνεχώς υποχωρήσεις.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες έχουν έντονη ενσυναίσθηση και συχνά μπορούν να καταλάβουν τις ανάγκες των άλλων πριν καν τις εκφράσουν. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματά τους, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να γίνει και η μεγαλύτερη παγίδα τους. Τον Σεπτέμβριο θα χρειαστεί να ξεχωρίσουν ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά την ενέργεια και την αφοσίωσή τους και ποιοι απλώς έχουν συνηθίσει να παίρνουν χωρίς να ανταποδίδουν.

Η περίοδος αυτή ευνοεί μια πιο πρακτική και αποφασιστική στάση. Οι Ιχθύες δεν χρειάζεται να εγκαταλείψουν την ευαισθησία τους, αλλά να μάθουν να τη συνδυάζουν με όρια. Κάποιες αποφάσεις μπορεί να φανούν αρχικά σκληρές, όμως θα τους βοηθήσουν να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Το μήνυμα του Σεπτεμβρίου είναι ξεκάθαρο: το να προστατεύεις τον εαυτό σου δεν σημαίνει ότι αγαπάς λιγότερο τους άλλους. Σημαίνει ότι έχεις αρχίσει να αγαπάς και τον εαυτό σου αρκετά.

