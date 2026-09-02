Πάρε ιδέες πριν το επόμενο ραντεβού στου στο nail salon

Αν υπάρχει ένα χρώμα που αξίζει να βάλεις στο moodboard σου για το φθινόπωρο, αυτό είναι το λαδί. Γήινο, σοφιστικέ και διακριτικά διαφορετικό από τα κλασικά καφέ, μπορντό και nude που επιστρέφουν στο μανικιούρ κάθε χρόνο τέτοια εποχή, το olive green έχει αυτή την ιδιαίτερη ισορροπία ανάμεσα στο neutral και το statement. Είναι αρκετά ήσυχο ώστε να ταιριάζει με κάθε look, αλλά έχει ακριβώς όσο χρώμα χρειάζεται για να κάνει το nail look σου να δείχνει πιο ενδιαφέρον.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι να το εντάξεις στο μανικιούρ σου. Το μονόχρωμο λαδί σε κοντά, τετραγωνισμένα ή αμυγδαλωτά νύχια είναι ίσως η πιο εύκολη επιλογή, ενώ αν θέλεις κάτι πιο διακριτικό μπορείς να δοκιμάσεις ένα olive french mani, αντικαθιστώντας την κλασική λευκή άκρη του γαλλικού με μία λαδί. Εναλλακτικά, μπορείς να υιοθετήσεις ένα muted olive mani ή για ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα, να συνδυάσεις διαφορετικές αποχρώσεις του πράσινου ή να ολοκληρώσεις το μανικιούρ σου με nail art ή chrome φινίρισμα.

Το καλό με το συγκεκριμένο χρώμα, όμως, είναι ότι δεν χρειάζεται να περιμένεις να μπει για τα καλά το φθινόπωρο για να το υιοθετήσεις. Οι πιο ανοιχτές, dusty εκδοχές του λειτουργούν υπέροχα στην μεταβατική περίοδο που διανύουμε, ενώ όσο πέφτει η θερμοκρασία μπορείς να κινηθείς προς πιο βαθιές, smoky αποχρώσεις που θυμίζουν ελιά και βρύα.

Αν, λοιπόν, ψάχνεις το επόμενο χρώμα που θα αντικαταστήσει το καφέ στο μανικιούρ σου, το λαδί είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο chic της σεζόν. Ιδού 10 μανικιούρ με λαδί νύχια για να διαλέξεις:

Λαδί νύχια: 10 μανικιούρ για να πάρεις ιδέες

Chrome

French Mani

True Olive

Short

Swirls

Accent Nails

Muted Olive

Checkered

Martini Olives

Chrome French