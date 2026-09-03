4 γραφικές κυκλαδίτικες Χώρες που αξίζει να επισκεφθείτε το φθινόπωρο

Προτάσεις για φθινοπωρινές αποδράσεις στις Κυκλάδες. Βόλτες σε γραφικές Χώρες χωρίς τα πλήθη και τη ζέστη του καλοκαιριού.

Χωρίς τα πλήθη του καλοκαιριού, οι πρωτεύουσες των Κυκλάδων έχουν άλλη ομορφιά. Το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για να ανακαλύψετε τις πανέμορφες στην απλότητά τους Χώρες των νησιών και να απολαύσετε χαλαρές βόλτες σε δαιδαλώδη σοκάκια που οδηγούν σε πλατείες, εκκλησάκια και αυλές, κάστρα και γραφικές γωνιές με θέα το πέλαγος. Ακολουθούν τέσσερις υπέροχες κυκλαδίτικες Χώρες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον προορισμό σας για μια φθινοπωρινή απόδραση.

Χώρα Άνδρου

Η Άνδρος διαφέρει αρκετά από τα υπόλοιπα κυκλαδονήσια και η Χώρα της είναι από εκείνες που σου μένουν αξέχαστες. Αριστοκρατική, με υπέροχα αρχοντικά καπετανόσπιτα, μοναδικά διατηρητέα κτίσματα, ωραίες εκκλησίες και λιθόστρωτα δρομάκια. Γνωστή ως πατρίδα φημισμένων εφοπλιστών και καπεταναίων, είναι χτισμένη σε μια μικρή χερσόνησο που μοιάζει να κόβει τη θάλασσα στα δύο και δε θυμίζει σε τίποτα κυκλαδίτικη πρωτεύουσα.

Διάβασε τη συνέχεια στο Travelgo.gr