Βρήκατε μια ξένη τραπεζική κάρτα; Τι πρέπει να κάνετε

Δείτε τι πρέπει πραγματικά να κάνετε αν βρείτε την τραπεζική κάρτα κάποιου άλλου.

Μερικές από τις πιο συνηθισμένες αντιδράσεις, όταν κάποιος βρίσκει μια τραπεζική κάρτα στον δρόμο είναι να την παραδώσει στον υπεύθυνο ή τον ταμία του πλησιέστερου καταστήματος, να κάνει σχετική ανάρτηση στη διαδικτυακή ομάδα της γειτονιάς ή απλώς να την κρατήσει. Στην πραγματικότητα, όμως, καμία από αυτές τις επιλογές δεν είναι η ενδεδειγμένη. Δείτε τι πρέπει πραγματικά να κάνετε αν βρείτε την τραπεζική κάρτα κάποιου άλλου.

Οι διαδικτυακές ομάδες της γειτονιάς είναι συχνά γεμάτες από αναρτήσεις για τραπεζικές κάρτες που βρέθηκαν και αναζητούν τον κάτοχό τους. Οι άνθρωποι έχουν καλή πρόθεση και θέλουν να βοηθήσουν τον γείτονά τους να βρει την κάρτα του, γι’ αυτό και δημοσιεύουν φωτογραφίες της, με τον αριθμό και τα υπόλοιπα στοιχεία της να είναι πλήρως ορατά.

Άλλοι αναφέρουν στην ομάδα ότι άφησαν την κάρτα, για παράδειγμα, σε κάποιον φύλακα, ταμία ή υπεύθυνο του καταστήματος όπου τη βρήκαν ή σε κάποιο άλλο κοντινό σημείο. Σύφμωνα με την Kaspersky, ας δούμε, όμως, γιατί αυτές οι πρακτικές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των στοιχείων της κάρτας και τι πρέπει πραγματικά να κάνετε αν βρείτε μια ξένη τραπεζική κάρτα.

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