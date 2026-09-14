Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα μείνει αξέχαστος» - Συγκίνηση στη Νίκαια για τον αγαπημένο τραγουδιστή

Πλήθος κόσμου συνεχίζει να πηγαίνει στον Ιερό Ναό της της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, για να αποχαιρετίσει τον Γιώργο Μαζωνάκη

Κλίμα συγκίνησης έξω από τον Ιερό Ναό της της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, όπου συνεχίζει να συρρέει κόσμος προκειμένου να πει το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 54 ετών την προηγούμενη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια ιατρικής επέμβασης, οι συνθήκες της οποία ερευνώνται από τις Αρχές.

Από νωρίς το πρωί, άνθρωποι κάθε ηλικίας, εντός και εκτός Αθηνών, προσέρχονται σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης για το τελευταίο «αντίο» στον τραγουδιστή νιώθοντας ότι αποχαιρετούν «έναν δικό μας άνθρωπο», όπως πάρα πολλοί προσερχόμενοι ανέφεραν στις κάμερες και τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονται εκεί καλύπτοντας το γεγονός.

Η κοσμοσυρροή είχε ξεκινήσει από νωρίς χθες το απόγευμα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, οπότε η σορός του εκλιπόντος είχε τεθεί σε λαϊκή αγρύπνια στο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στην αγαπημένη εκκλησία του Γιώργου Μαζωνάκη, μία ενορία με την οποία είχε ιδιαίτερο δεσμό. Εδώ βαφτίστηκε, και εδώ επιστρέφει: «Στην παλιά του γειτονιά».

Η αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη, Βάσω, υποδεχόταν, μεταξύ άλλων, όσους έφταναν στην εκκλησία για τον αποχαιρετισμό. Συντετριμμένοι έφτασαν λίγο πριν από τις 12:00 οι γονείς του εκλιπόντος, Μανώλης και Κλειώ. Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα μεταφερθεί στο Γ' Κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων όπου θα τελεστεί η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο.

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