To Greece Race for the Cure επιστρέφει για 18η χρονιά, στις 3 & 4 Οκτωβρίου 2026

Νέος χώρος, νέες διαδρομές, πάντα ο ίδιος σκοπός: ο αγώνας ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

To Greece Race for the Cure® επιστρέφει για 18η χρονιά, το Σάββατο 3 & την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026. Με αφετηρία το Πεδίον του Άρεως, χιλιάδες φωνές, μικρά και μεγάλα βήματα ενώνονται για ακόμα μια χρονιά και μεταφέρουν σε κάθε γωνιά της πόλης — αλλά και σε κάθε σημείο της Ελλάδας μέσω της απομακρυσμένης συμμετοχής — το μήνυμα πως ΜΑΖΙ είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού!

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®, υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Περιφέρειας Αττικής. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως και κάθε χρόνο γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμο και μηνύματα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη, τη ζωή.

Εγγραφές: www.greecerace.gr

Οι εγγραφές για το 18ο Greece Race for the Cure® πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ:

https://greecerace.gr/greece-race-for-the-cure-registrations/

- Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 8.45 π.μ., Λεωφ. Αλεξάνδρας / Εγγραφή:12€

Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου ολοκληρώνονται στις 18/09/2026 ή με τη συμπλήρωση 15.000 εγγραφών.

- Περίπατος 2 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 10.30 π.μ., Λεωφ. Αλεξάνδρας / Εγγραφή: 10€

Οι εγγραφές για τον περίπατο ολοκληρώνονται στις 21/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

- Digital Συμμετοχή: Συμμετέχουμε απομακρυσμένα και αφήνουμε το δικό μας αποτύπωμα ενάντια στον

καρκίνο του μαστού μέσα από τα social media / Εγγραφή: 10€.

Οι εγγραφές για τη digital συμμετοχή ολοκληρώνονται στις 18/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Κάθε εγγραφή περιλαμβάνει συλλεκτικό t-shirt, τσάντα της διοργάνωσης και, για τους δρομείς, chip χρονομέτρησης.

Παραλαβή υλικού

Μπορείτε να παραλάβετε το υλικό για τη συμμετοχή σας από το σημείο παραλαβών (3ης Σεπτεμβρίου 61Α, Αθήνα, ισόγειο) από Δευτέρα 28/9/2026 έως Πέμπτη 1/10/2026, 10πμ-8μμ. Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα για αποστολή του υλικού του αγώνα, αποκλειστικά εντός Ελλάδος, με χρέωση παραλήπτη για εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως 18/9/2026.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραλαβές εδώ: https://greecerace.gr/παραλαβή-υλικού/

Πρόγραμμα Διοργάνωσης

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026: Ημέρα Γιορτής & Προαγωγής της Υγείας

12μμ-6μμ | Δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Πεδίον του Άρεως:

 Δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης

 Sessions γυμναστικής

 Δημιουργικά εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους

 Face painting

 Zωγραφική

 Expo υποστηρικτών πρόληψης

 Διαδραστικό Παιχνίδι «Βρες το Σημάδι»

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://greecerace.gr/programma/#savvato

Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026: Race Day

8:30πμ-1μμ | Δωρεάν δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Πεδίον του Άρεως:

 8:45 Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 5k

 10:30 Εκκίνηση Περιπάτου 2k

 Συνεχείς δράσεις στην κεντρική σκηνή της διοργάνωσης (Πλάτωμα Οικονομίδη)

 Δράσεις πρόληψης & ενημέρωσης

 Face painting & ζωγραφική

 Τείχος ευχών

 Expo υποστηρικτών πρόληψης

Περισσότερα για το πρόγραμμα ημέρας του αγώνα: https://greecerace.gr/programma/#kyriaki

Η πόλη γιορτάζει μαζί μας!

Η εορταστική μας διάθεση δεν τελειώνει με το τέλος του αγώνα! Συνεχίστε να φοράτε το t-shirt της διοργάνωσης και κάντε τη βόλτα σας σε μουσεία, εστιατόρια και καφέ που θα σας περιμένουν με ειδικές εκπτώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες: https://greecerace.gr/city-celebrates/

Κάθε βήμα μετράει:

Στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού, κάθε βήμα μετράει. Μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης καταφέρνουμε να υλοποιούμε δωρεάν προγράμματα για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας τους, καθώς και για την προώθηση της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας.

Δείτε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται εδώ