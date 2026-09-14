Η διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για αθλητική εταιρεία προκαλεί αντιδράσεις. Αθλήτριες μιλούν για τη σεξουαλικοποίηση των γυναικών στον αθλητισμό.

Ο γυναικείος αθλητισμός έχει όλα όσα χρειάζονται για να αφηγηθεί συναρπαστικές ιστορίες, πολλές ώρες προπόνησης, τραυματισμοί, αποτυχίες, αλλά και πολλές νίκες και μετάλλια. Κι όμως, μια νέα διαφήμιση με πρωταγωνίστρια τη Σίντνεϊ Σουίνι κατάφερε να επαναφέρει μια κλασσική ερώτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τις γυναίκες, το σώμα τους εξακολουθεί να βρίσκεται τόσο συχνά στο επίκεντρο;

Η ηθοποιός εμφανίζεται στη νέα καμπάνια της αμερικανικής εταιρείας αθλητικών στοιχημάτων Novig με ελάχιστα ή καθόλου ρούχα, υποδυόμενη ότι συμμετέχει σε διαφορετικά αθλήματα. Η αισθητική της διαφήμισης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από αθλήτριες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι ο γυναικείος αθλητισμός αξίζει να προβάλλεται για τη δύναμη, την ικανότητα και την αφοσίωση των γυναικών που βρίσκονται μέσα σε αυτόν και όχι μέσα από τη σεξουαλικοποίηση του σώματός τους.

Instagram @sydney_sweeney

Instagram @sydney_sweeney

Η αντίδραση δεν άργησε να έρθει. Η Αυστραλή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Αριάρν Τίτμους χαρακτήρισε τη διαφήμιση ένα "χτύπημα στο πρόσωπο" για τις γυναίκες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στον αθλητισμό. "Δεν μπορώ να περιγράψω πόσο εξοργισμένη νιώθω όταν το βλέπω. Δεν είναι μόνο ένα χτύπημα στο πρόσωπο κάθε γυναίκας που έχει αφιερώσει τη ζωή της για να τελειοποιήσει το άθλημά της, αλλά και κάθε γυναίκας που αγαπά τον αθλητισμό γι’ αυτό που πραγματικά είναι – ομαδικότητα, φιλία, αφοσίωση, αριστεία, ενότητα. Πώς γίνεται να ζούμε σε έναν κόσμο όπου η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού εξακολουθούν να θεωρούνται φυσιολογικές;" έγραψε η Τίτμους στο Instagram.

Και δεν ήταν η μόνη. Η Βρετανίδα σπρίντερ Έιμι Χαντ επέλεξε να απαντήσει όχι με μια ακόμη κριτική, αλλά δείχνοντας τι πραγματικά σημαίνει να είσαι γυναίκα αθλήτρια. Μετά τον αγώνα των 200 μέτρων, στον οποίο τερμάτισε τέταρτη, μίλησε για μύες, σκληρή δουλειά, αίμα, ιδρώτα και δάκρυα. "Σίντνεϊ Σουίνι, έτσι είναι οι γυναίκες στον αθλητισμό", είπε η Χαντ στο BBC και πρόσθεσε: "Όταν είσαι γυναίκα στον αθλητισμό, δεν είναι όμορφα όλα. Δεν είναι λαμπερά. Και σίγουρα δεν είναι πάντα σέξι".

Το να είσαι θηλυκή δεν είναι το πρόβλημα

Η κριτική δεν αφορά το αν μια γυναίκα μπορεί να είναι σέξι, να αισθάνεται όμορφη ή να επιλέγει να δείχνει τη θηλυκότητά της. Οι ίδιες οι αθλήτριες το ξεκαθαρίζουν. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια πυγμάχος Σκάι Νίκολσον υποστήριξε ότι η αντίδραση δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση των γυναικών, αλλά με το γεγονός ότι η διαφήμιση "γελοιοποιεί" τις γυναίκες στον αθλητισμό. "Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο να δείχνεις “σέξι” επειδή αθλείσαι και στο να χρησιμοποιείς το σεξ για να πουλήσεις “αθλητισμό”. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να δείχνεις όμορφη και να αθλείσαι, ούτε στο να αγκαλιάζεις τη θηλυκότητά σου ενώ ταυτόχρονα είσαι μια δυναμική αθλήτρια", έγραψε σε Instagram Story.

Το πρόβλημα δεν είναι το γυναικείο σώμα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλέγουμε να το παρουσιάσουμε. Μια γυναίκα μπορεί να είναι ταυτόχρονα και δυνατή και θηλυκή. Επιπλέον, μπορεί να φορά ένα αθλητικό σορτς ή ένα εντυπωσιακό φόρεμα. Μπορεί να θέλει να δείχνει σέξι και ταυτόχρονα να είναι μια κορυφαία αθλήτρια γιατί βασικά το ένα δεν αναιρεί το άλλο.

Γιατί εξακολουθεί να μας απασχολεί τόσο η εμφάνιση των γυναικών;

Η συζήτηση που άνοιξε η συγκεκριμένη διαφήμιση είναι μεγαλύτερη από τη Σίντνεϊ Σουίνι. Αφορά έναν τρόπο σκέψης που γνωρίζουμε πολύ καλά. Πόσες φορές έχουμε δει μια γυναίκα αθλήτρια να γίνεται θέμα για το σώμα, τα ρούχα ή την εμφάνισή της, ενώ η επίδοσή της περνά σε δεύτερο πλάνο; Πόσες φορές η εικόνα μιας γυναίκας γίνεται πιο σημαντική από αυτό που κατάφερε;

Στον ανδρικό αθλητισμό, το σώμα συνήθως παρουσιάζεται ως απόδειξη δύναμης και ικανότητας. Στον γυναικείο, εξακολουθεί συχνά να αντιμετωπίζεται και ως θέαμα.

Και ίσως γι’ αυτό η απάντηση των αθλητριών έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια τη διαφήμιση. Γιατί αντί να ζητήσουν απλώς να μην παρουσιάζονται οι γυναίκες ως σεξουαλικά αντικείμενα, δείχνουν κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, όλα όσα μπορεί να είναι μια γυναίκα μέσα στο γήπεδο, στην πισίνα, στον στίβο ή σε όποιο άθλημα ανήκει.

Δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα στη δύναμη και τη θηλυκότητα

Η συζήτηση γύρω από τη Σίντνεϊ Σουίνι δεν χρειάζεται να καταλήξει σε ένα ακόμη δίλημμα για το πώς «πρέπει» να εμφανίζεται μια γυναίκα. Δεν χρειάζεται να κρύψεις το σώμα σου για να αποδείξεις ότι είσαι σοβαρή. Δεν χρειάζεται να ντυθείς με συγκεκριμένο τρόπο για να θεωρηθείς δυνατή. Και δεν χρειάζεται να απολογηθείς επειδή θέλεις να αισθάνεσαι όμορφη.

Αυτό που αξίζει να αλλάξει είναι το βλέμμα. Να μπορούμε να κοιτάμε μια γυναίκα που αθλείται και να βλέπουμε πρώτα την προσπάθειά της, την πειθαρχία της, τη δύναμή της, το ταλέντο της. αλλά και τις ώρες που πέρασε προπονώντας το σώμα της για να φτάσει εκεί που βρίσκεται. Γιατί το γυναικείο σώμα δεν είναι το προϊόν. Είναι το σώμα μιας γυναίκας που μπορεί να τρέξει, να κολυμπήσει, να παλέψει, να κερδίσει, να χάσει και να επιστρέψει ξανά. Και αυτό από μόνο του είναι πολύ πιο δυνατό από οποιαδήποτε διαφήμιση.