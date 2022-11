Athens, The City is the museum: Η νέα εφαρμογή που σε βοηθά να εξερευνήσεις την Αθήνα

Έχει ως στόχο να αναδειχθούν οι ανεξερεύνητες πλευρές της πόλης

Η Αθήνα μπορεί να γίνει χαοτική, ακόμα και τις καλύτερες ημέρες. Επίσης, ακόμη κι αν είσαι Αθηναίος, δεν μπορείς να πεις με βεβαιότητα ότι την ξέρεις απ'έξω κι ανακατωτά. Για αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε η εφαρμογή athens.withgoogle.com, η οποία λειτουργεί ως εξής.

Βρίσκεσαι κάπου στο κέντρο της πόλης, ανοίγεις την εφαρμογή και επιλέγεις κάποια από τις προτεινόμενες διαδρομές. Κάθε διαδρομή έχει και κάποιες πινέζες, με στάσεις που έχουν δικό τους ηχητικό περιεχόμενο.

Το Athens, The City is the museum είναι μία προσπάθεια του Υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων και της Google, και έχει ως στόχο να αναδειχθούν οι ανεξερεύνητες πλευρές της πόλης. Και για τους τουρίστες αλλά και για τους κατοίκους, που θέλουν να ανακαλύψουν κρυμμένους θησαυρούς, νέες γεύσεις, μουσική και αρχιτεκτονική. Η Αθήνα είναι μία πόλη, κατάλληλη για τουρισμό, 365 μέρες τον χρόνο. Και αυτή η εφαρμογή έρχεται να το ενισχύσει.

«Με συστηματική και αποτελεσματική δουλειά, η Αθήνα κερδίζει Διεθνή βραβεία - όπως του καλύτερου Ευρωπαϊκού πολιτιστικού προορισμού -, αλλά και το στοίχημα του τουρισμού» είπε ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. «Αναπτύσσουμε συνέργειες και νέα εργαλεία που προωθούν την πόλη ως ένα σύγχρονο μοναδικό city break προορισμό, γεμάτο εκπλήξεις, για όλο τον χρόνο με τις 129 γειτονιές της».

ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας ανέφερε πως «σήμερα περνάμε και στον τομέα της ταξιδιωτικής εμπειρίας με μια καινοτόμα πρωτοβουλία που ανοίγει την Αθήνα στους επισκέπτες που θα θέλουν να βιώσουν τον ρυθμό της πόλης και να ανακαλύψουν λιγότερο φωτισμένες γωνιές με ένα σύγχρονο και καινοτόμο τρόπο, που παραπέμπει όμως ταυτόχρονα στην πραγματική γνωριμία με ένα τόπο, την ιστορία του και τους κατοίκους του».