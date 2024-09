Ανοιχτά Ζυθοποιεία 2024: Επισκεφθείτε ένα ή περισσότερα ζυθοποιεία και γνωρίστε τον κόσμο της μπύρας

Τα ζυθοποιεία-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών ανοίγουν τις πόρτες τους για δύο ημέρες και μας καλούν να τα επισκεφθούμε

Πόσες φορές έχεις μοιραστεί με την παρέα σου μια μπύρα κάτω από τα αστέρια, στο μπαλκόνι μιλώντας για μια νέα ταινία που σας άρεσε (ή και όχι), αγκαλιασμένοι στη συναυλία του αγαπημένου σου συγκροτήματος, μαζί με το φαγητό σου ή και το βράδυ χαλαρά στο μπαρ ενώ τα λες με τον/την κολλητό/ή; Η μπύρα βρίσκεται εκεί, στις καθημερινές και στις σημαντικές μας στιγμές, ένα ποτό που η δημιουργία του χρονολογείται αιώνες πίσω.

© Unsplash/ Elevate

Ανοιχτά Ζυθοποιεία

Στην Ελλάδα, η πρώτη ζυθοποιία δημιουργήθηκε το 1840 στην Αθήνα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γ.Α. Αναστασόπουλος στο έργο του "Ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας". Σήμερα, υπάρχουν πολλές αξιόλογες ζυθοποιίες στη χώρα και τώρα είναι η στιγμή να τις γνωρίσεις καλύτερα και να δοκιμάσεις τα διαφορετικά είδη μπύρας που προσφέρουν. Τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία», στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2024, μας δίνουν την ευκαιρία να επισκεφθούμε δωρεάν ορισμένες από τις σημαντικότερες ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες της χώρας, να γνωρίσουμε τον ζύθο, τα χαρακτηριστικά και την ιστορία του, να παρακολουθήσουμε τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, να μάθουμε για τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, να συνομιλήσουμε με τους ανθρώπους που βρίσκονται πίσω από την παραγωγή των προϊόντων και φυσικά να δοκιμάσουμε διαφορετικά είδη μπύρας.

Τα «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία τις χρονιές 2018, 2019, 2022 & 2023. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν μόνο Μέλη-Ζυθοποιεία της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών από όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ολοκληρωμένη εμπειρία που περιλαμβάνει ξεναγήσεις, γνωριμία με την παραγωγική διαδικασία, γευστικές δοκιμές και γνωριμία με τους ζυθοποιούς.

© Unsplash/ Petr Urbanek

Φυσικά, ανάλογα με το ζυθοποιείο που θα επιλέξεις, θα έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις σε:

Ξενάγηση στους χώρους παραγωγής για να δεις τη διαδικασία παραγωγής και να περιηγηθείς στους χώρους ζυθοποίησης και εμφιάλωσης της μπύρας.

για να δεις τη διαδικασία παραγωγής και να περιηγηθείς στους χώρους ζυθοποίησης και εμφιάλωσης της μπύρας. Γνωριμία με τους ζυθοποιούς για να μιλήσεις μαζί τους για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο και να μάθεις όλα τα μυστικά της παρασκευής της μπύρας.

για να μιλήσεις μαζί τους για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο και να μάθεις όλα τα μυστικά της παρασκευής της μπύρας. Γευστική δοκιμή διαφορετικών τύπων μπύρας για να αποκτήσεις χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τους σωστούς τρόπους σερβιρίσματος της κάθε κατηγορίας και τους γευστικούς συνδυασμούς μεταξύ μπύρας και φαγητού.

Τα ζυθοποιεία που συμμετέχουν στη δράση:

Δείτε το πρόγραμμα ανά ζυθοποιείο ΕΔΩ.

Χρήσιμες πληροφορίες

Η είσοδος και η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις των ζυθοποιείων είναι δωρεάν. Για τις ξεναγήσεις και τις γευσιγνωσίες, ζητείται προεγγραφή ή/και τηρείται σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένων θέσεων. Συστήνεται η επικοινωνία του επισκέπτη απευθείας με το ζυθοποιείο που πρόκειται να επισκεφθεί, ώστε να ενημερωθεί για το πλήρες πρόγραμμα, τη διαθεσιμότητα και τις ώρες λειτουργίας.

* Η κατανάλωση μπύρας απαγορεύεται σε ηλικίες κάτω των 18 ετών και υπενθυμίζεται ότι καταναλώνουμε πάντα υπεύθυνα.

H Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν την καλλιέργεια της κουλτούρας της μπύρας, ενώ παράλληλα προωθεί την υπεύθυνη κατανάλωσή της.

© Unsplash/ Timothy Hales Benett

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών

Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών ιδρύθηκε το 2004 ως Ένωση μεγάλων ζυθοποιείων στην Ελλάδα. To 2016 υπήρξε μια σημαντική πρωτοβουλία, που οδήγησε στην διεύρυνσή της, καθώς προβλέφθηκε η συμμετοχή μικρών και μεγάλων ζυθοποιείων στην Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών. Σήμερα, μέλη της Ένωσης είναι δύο μεγάλοι και 18 μικροί Ζυθοποιοί. Η Ελληνική Ένωση Ζυθοποιών αποτελεί μέλος της Ένωσης Ζυθοποιών Ευρώπης (The Brewers of Europe), η οποία ιδρύθηκε το 1958 και έχει σήμερα ως μέλη εθνικές ενώσεις ζυθοποιίας και εταιρείες από 28 ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπώντας πάνω από 10.000 ευρωπαϊκά ζυθοποιεία.