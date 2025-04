5 θεατρικές παραστάσεις που αξίζει να δεις τον Απρίλιο στην Αθήνα

Αυτές οι θεατρικές παραστάσεις βρίσκονται ήδη στην ατζέντα μας για τον μήνα Απρίλιο και ίσως αξίζει να προστεθούν και στη δική σου. Πριν γίνουν sold out.

Καινούργιος μήνας, καινούργιες θεατρικές προτάσεις. Ο Απρίλιος συνοδεύεται από μια σειρά θεατρικών αφίξεων, που έρχονται να ανανεώσουν τον πολιτιστικό χάρτη της πόλης λίγο πριν την εκπνοή της σεζόν. Ταλαντούχοι ηθοποιοί και σπουδαίοι συντελεστές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας παραστάσεις που όλοι αξίζει να δούμε.

Αυτή τη φορά, οι προτάσεις μας δεν βασίζονται σε έργα που έχουμε ήδη παρακολουθήσει και σου προτείνουμε να δεις και εσύ, αλλά σε αυτά που τράβηξαν το ενδιαφέρον των θεατρόφιλων - συνεπώς και το δικό μας - και προσδοκούμε να δούμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οι θεατρικές σκηνές της πόλης έχουν «γεμίσει» ζωή και μας προσκαλούν να συμμετέχουμε σε αυτό το ταξίδι, βιώνοντας ακόμα μία ξεχωριστή εμπειρία από την πλατεία ή τον εξώστη του θεάτρου.

Έργα που θα μας δώσουν «τροφή για σκέψη», θα μας φέρουν σε επαφή με τον συναισθηματικό κόσμο μας και θα μας παρασύρουν στην ιστορία τους. Άλλες φορές θα ταυτιστούμε με τους ήρωες, άλλες, πάλι, όχι. Σίγουρα, όμως, θα απολαύσουμε τη διαδρομή. Οι προτεινόμενες παραστάσεις για τον Απρίλιο είναι μία και μία, όπως θα αντιληφθείς από την ακόλουθη λίστα. Εμείς, και αυτόν τον μήνα θα πάμε θέατρο, εσύ;

5 παραστάσεις να δεις στην Αθήνα τον Απρίλιο

Φάουστ (βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε)

Η ιστορία του Φάουστ μεταφέρεται στο σήμερα σε μια παράσταση - εμβύθιση σε όλα εκείνα τα ένστικτα, τα συναισθήματα και τις σωματικές απολαύσεις που θυσιάζει η σύγχρονη εκδοχή του ήρωα στον βωμό του πνεύματος. Ο Φάουστ έρχεται σε επαφή με την ψυχοθεραπευτική διαδικασία, σε μια αγωνιώδη καταβύθιση στο ανεξερεύνητο μέχρι τώρα ασυνείδητό του. Το ψυχικό, όμως, αυτό ταξίδι έχει «σατανικές» προεκτάσεις.

Οι κρυφές δυνάμεις της ανθρώπινης ψυχής, οι ασυνείδητες επιθυμίες και τα καταπιεσμένα ένστικτα, οι φόβοι και οι ενοχές, που κατοικοεδρεύουν στο ψυχικό του υπογάστριο, τον προ(σ)καλούν σε έναν πρωτόγνωρο αγώνα με τον σκιώδη αυτόν κόσμο. Και είναι ακριβώς αυτές οι σκιές, αυτό το περιφρονημένο κομμάτι της ύπαρξης, που θα τον οδηγήσει στη μεγαλύτερη ιδεώδη και συνάμα θρησκευτική εμπειρία: τον έρωτα. Μόνο αυτός θα σταθεί ικανός να φέρει το φως κόντρα σε κάθε πτυχή του που ο ίδιος νιώθει «ρυπαρή», σε κάθε ενοχή και σε κάθε επιθυμία του απωθημένη. Μόνο αυτός θα τον φέρει αντιμέτωπο με τη μεγαλύτερη ως τώρα πρόκλησή του: την ίδια τη ζωή.

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Άρης Μπινιάρης.

Ηθοποιοί: Μιχάλης Βαλάσογλου, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ηλέκτρα Καρτάνου, Νάντια Κατσούρα, Μάριος Κρητικόπουλος, Μαριάννα Μαθιά, Μαρία Μαντά, Ιωάννα Μαυρέα, Λένα Μποζάκη, Άρης Νινίκας, Βασίλης Παπαδόπουλος, Στέφανος Πίττας, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Ειρήνη Τσέλλου, Αλεξάνδρα Χασάνι, Γιλμάζ Χουσμέν.

Εθνικό Θέατρο, Κεντρική σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ

Όσα παίρνει ο άνεμος της Μάργκαρετ Μίτσελ

Μια μεγάλη ερωτική ιστορία με φόντο τον αμερικανικό εμφύλιο, ένα κορυφαίο ανάγνωσμα όλων των εποχών, που αμέσως μετά τη δημοσίευσή του το 1936 γνώρισε μια αναπάντεχη, ακόμη και για την ίδια τη συγγραφέα του, παγκόσμια επιτυχία και αποτέλεσε τη βάση για μία από τις πιο κλασικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, με ανάγλυφους μνημειώδεις χαρακτήρες και σπάνια υποβλητική ατμόσφαιρα. Το «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» είναι η ιστορία μιας ατίθασης και χειραφετημένης γοητευτικής κοπέλας, γόνου οικογένειας γαιοκτημόνων του Νότου, που από την ευμάρεια περνά στη στέρηση και, εκδηλώνοντας αφανέρωτες ως τότε δυνάμεις, περνά διά πυρός και σιδήρου στην επιβίωση, υπερβαίνοντας συχνά τους ηθικούς κώδικες για να το καταφέρει.

Την ίδια στιγμή, είναι και η ιστορία μιας ολόκληρης ευημερούσας κοινωνίας που καταρρέει και πτωχεύει χωρίς κανείς να το περιμένει, σαν να την κάνει κομμάτια ο άνεμος, γιατί στηριζόταν στην ψευδαίσθηση της ασφάλειας και κοινωνικής ευμάρειας. Η ιστορία μιας κοινωνίας που πρέπει να ξαναχτιστεί από τα συντρίμμια - αλλά δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια. Η ιστορία μιας κοινωνίας που μαθαίνει, με τον πιο σκληρό τρόπο, το πού γέρνει η πλάστιγγα όταν μπαίνουν στη ζυγαριά η ηθική και η επιβίωση.

Σκηνοθεσία – Εικαστική Σύλληψη - Κίνηση: Ιόλη Ανδρεάδη.

Ηθοποιοί: Λένα Παπαληγούρα, Ορέστης Τζιόβας, Όμηρος Πουλάκης, Γεράσιμος Γεννατάς, Ιφιγένεια Καραμήτρου, Idra Kayne, Θάνος Κόνιαρης, Δάφνη Καμμένου, Ελευθερία Πάλλα.

Ζωντανά επί σκηνής ο μουσικός περφόρμερ Γιώργος Παλαμιώτης. Στο ρόλο της μικρής Μπόνι Μπλού: Νάρια Αθανασοπούλου/Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου (διπλή διανομή).

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Κική Παπαδοπούλου

MERDE! του Suyako

Πριν την πρεμιέρα, δε λες ποτέ «Καλή επιτυχία!», γιατί είναι, λέει, μεγάλη γρουσουζιά. Αν είσαι Άγγλος, λες “Break a leg!” («Σπάσε το πόδι σου!»). Αν είσαι Ιταλός, λες “In bocca al lupo!” («Στο στόμα του λύκου!»). Εμείς, εδώ, στην Ελλάδα, κρατώντας μια παλιά παράδοση Γαλλική, λέμε "Σκατά!", ή γαλλιστί,"Merde!”. Το θέμα όμως δεν είναι η πρεμιέρα… Το θέμα είναι πως φτάνεις μέχρι εκεί. Πώς «φτιάχνεται» το θέατρο; Πώς έρχεται η «έμπνευση»; Τι κάνουνε όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες στην πρόβα; Και ποιος (δεν) πληρώνει για όλα αυτά;

«Κουλτουριάριδες» σκηνοθέτες, «εμπορικοί» ηθοποιοί, «προαγωγοί» και παραγωγοί παλαιάς και νέας κοπής, κριτικοί θεάτρου, ένδοξα «φαντάσματα» του παρελθόντος και αθώοι θεατές, όλοι κομμάτια ενός παζλ, μιας «Βαβέλ» που ψάχνει να βρει λύση στον ακήρυχτο πόλεμο της Τέχνης του Θεάτρου: «Εμπορικό» vs. «Ποιοτικό», Κωμωδία vs. Δράμα, Λαϊκοί vs. Διανοούμενοι, Τέχνη vs. Showbiz… Γιατί κάνουμε θέατρο τελικά; «Για τα λεφτά» ή «για την ψυχή μας»;

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής, Βασίλης Μαγουλιώτης

Ηθοποιοί: Μαριαλένα Ηλία, Νίκος Καραθάνος, Βασίλης Μαγουλιώτης, Ηλίας Μουλάς, Γιάννης Νιάρρος, Χρήστος Πούλος-Ρένεσης, Λυδία Τζανουδάκη, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Αποστόλης Ψυχράμης.

Μουσικοί επί σκηνής: Γιάννης Παπαδόπουλος (πιάνο-πλήκτρα), Δημήτρης Κλωνής (drums), Κώστας Πατσιώτης (κοντραμπάσο), Λεωνίδας Σαραντόπουλος (σαξόφωνο - πνευστά).

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Χρήστος Συμεωνίδης

Η μητέρα του σκύλου του Παύλου Μάτεσι

Το εμβληματικό έργο του Παύλου Μάτεσι, «Η Μητέρα του Σκύλου», που συγκαταλέγεται στα 1001 βιβλία της παγκόσμιας λογοτεχνίας που πρέπει να διαβάσει κανείς στη ζωή του. Η Ραραού, με λόγο παραληρηματικό σχεδόν και αναπάντεχα χιουμοριστικό, μια ψυχή τραυματισμένη με ένα τραύμα που αδυνατεί να επουλώσει, αφηγείται την Οδύσσεια της ύπαρξής της, ακροβατώντας πάνω στη λεπτή γραμμή μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας.

Μέσα από το πρίσμα της μοναδικής αυτής ηρωίδας, το κοινό παρακολουθεί τη δραματική, αλλά και γεμάτη ευτράπελα, ζωή της – από την κατοχή και τον εμφύλιο πόλεμο μέχρι τη δικτατορία και τη μεταπολίτευση - όπως περνά μέσα από το παραμορφωτικό της φίλτρο. Η Ραραού, η θεατρίνα, θα ανέβει στο πάλκο της φαντασίας της, με την επιθυμία να λάμψει επιτέλους σαν πραγματική πρωταγωνίστρια, να ζήσει την προσωπική της καταξίωση και αναγέννηση. Η παράσταση ταξιδεύει τους θεατές σε ένα κόσμο γεμάτο από απρόσμενες, αλλά και εξαιρετικά ανθρώπινες στιγμές.

Διασκευή: Υρώ Μανέ – Κατερίνα Γιαννάκου.

Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης.

Τη Ραραού ερμηνεύει η Υρώ Μανέ.

Ηθοποιοί: Λεωνίδας Κακούρης, Σπύρος Μπιμπίλας, Φωτεινή Ντεμίρη, Νίκος Ορφανός, Κωνσταντίνος Αρνόκουρος, Γιάννης Βασιλώτος, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Ειρήνη Θεοδωράκη, Στεφανία Καλομοίρη, Νατάσα - Φαίη Κοσμίδου, Σύνθια Μπατσή, Γιώργης Παρταλίδης.

Μουσικοί επί σκηνής: Δημήτρης Κίκλης, Γρηγόρης Λάζογλου, Γιάννης Αλαγιάννης.

Θέατρο Ακροπόλ

Ελίνα Γιουνανλή

Το Τέρας της Ηρώς Μπέζου

Μια νέα γυναίκα προκαλεί μια μεγάλη καταστροφή. Κυριευμένη από μια ανεξέλεγκτη δύναμη που την αλλοιώνει, εσωτερικά και εξωτερικά, μια καλόκαρδη κοπέλα εξοντώνει σταδιακά την πόλη όπου μεγάλωσε και τα αγαπημένα της πρόσωπα. Η παράσταση αφηγείται μια ονειρική «τρομακτική» ιστορία για την μεταμόρφωση και την ελευθερία.

Σημείωμα Ηρώς Μπέζου

«Το τέρας» διαδραματίζεται σε μια μικρή πόλη που κανείς δεν γνωρίζει και σε μια εποχή που δεν μας αφορά. Θα τολμούσα να το ονομάσω «σουρεαλιστικό» γιατί αυτό με αποδεσμεύει από την ανάγκη εκλογίκευσης των στοιχείων του. Στ’ αλήθεια είναι μια ιστορία για τις ανθρώπινες σχέσεις, τοποθετημένη στον χώρο του παραμυθιού και του ονείρου. Για μένα πολύ πιο πραγματική από οποιαδήποτε ρεαλιστική απεικόνιση γεγονότων. Είμαι ευγνώμων στους ανθρώπους που μαζί φέρνουμε αυτήν την ιστορία στην επιφάνεια και ανυπομονώ να την μοιραστούμε με οποιονδήποτε θελήσει να μπει στον κόσμο της.

Κείμενο-Σκηνοθεσία: Ηρώ Μπέζου.

Ηθοποιοί: Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Στέλλα Βογιατζάκη, Κατερίνα Νταλιάνη, Γιάννης Παπαδόπουλος.

Μουσικός επί σκηνής Γιώργος Σταυρίδης.

Θέατρο Τέχνης Κ. Κουν - Σκηνή Φρυνίχου