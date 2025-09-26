Ζήσαμε το πιο πράσινο Σαββατοκύριακο μέσα στην Αθήνα

Παρέα με το Φυσικό Αέριο, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Φαντάσου ένα ηλιόλουστο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη να ξεκινούσες για μια βόλτα με την οικογένειά σου και ξαφνικά να σου δινόταν η ευκαιρία να παρακολουθήσεις ομιλίες, εκθέσεις, κινηματογραφικές προβολές, συναυλίες κι εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Ε λοιπόν εμείς το ζήσαμε! Στο SNFCC Green Weekend, που επέστρεψε για τέταρτη συνεχή χρονιά το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Κάθε χρόνο, αυτές τις δύο μέρες, το ΚΠΙΣΝ μεταμορφώνεται σε ζωντανό πεδίο διαλόγου, συνύπαρξης και δημιουργίας γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Φέτος, μεγάλος χορηγός του Green Weekend ήταν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που έστησε το πιο Πράσινο Διαδραστικό -και διασκεδαστικό- Περίπτερο και προσκάλεσε μικρούς και μεγάλους να παίξουν, να μάθουν, να ευαισθητοποιηθούν και να κερδίσουν υπέροχα δώρα που προωθούν τη βιωσιμότητα.

Με τίτλο Urgent Conversations | Επείγουσες Συζητήσεις, το φετινό διήμερο επικεντρώθηκε στην ανάγκη να επανατοποθετηθούμε απέναντι σε καίρια περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αλλά και ζητήματα πολιτισμού, που αφορούν το μέλλον και τη βιωσιμότητα. Το Φυσικό Αέριο όμως έκανε τη διαφορά. Γιατί πήρε το επείγον και το έκανε fun και διαδραστικό. Πώς; Προκαλώντας μας να παίξουμε στο πιο eco-friendly quiz. Με απλά λόγια, πήρε όλες τις «πληκτικές» συζητήσεις που εισάγουμε στο οικογενειακό τραπέζι με τη μορφή κηρύγματος και τις έκανε παιχνίδι με συμβολικά αλλά και άκρως σημαντικά δώρα.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις ηλεκτρικές συσκευές μας ώστε να τους δώσουμε περισσότερα χρόνια ζωής; Πώς θα εξοικονομήσουμε ρεύμα; Πώς θα βγαίνουμε καθημερινά νικητές στη μάχη με τη σπατάλη υπερασπίζοντας τον πλανήτη μας; Μικροί και μεγάλοι απαντήσαμε και κερδίσαμε ένα υπέροχο σετ με ξυλομπογιές που τελικά ήταν πολλά παραπάνω. Γιατί η συσκευασία του αποτελείται από σπόρους που μετά τη χρήση του σετ μπορούμε να τους προσφέρουμε πίσω στη γη, φυτεύοντάς τους. Περίπλοκο; Καθόλου. Στη συσκευασία αναγράφονται οι οδηγίες βήμα προς βήμα. Ακόμα και για εμάς, που είμαστε παιδιά της πόλης και θέλουμε να γνωριστούμε με τη φύση από την αρχή.

Απαντώντας στο ανατρεπτικό quiz είχαμε την ευκαιρία να διεκδικήσουμε επίσης το ρεύμα ολόκληρης της χρονιάς, καθώς και τρία ηλεκτρικά πατίνια, ώστε πέρα από τα Σαββατοκύριακα, να κάνουμε πιο πράσινες και τις μετακινήσεις μας.

Τα πράσινα δώρα δεν σταμάτησαν εκεί

Πέρα από τη γνώση, το σετ με τις ξυλομπογιές και την υπόσχεση να φυτέψουμε κάτι όμορφο για να επιστρέψουμε στη γη ένα μέρος όσων μας προσφέρει, το Φυσικό Αέριο είχε για εμάς ακόμη μια έκπληξη. Στο Διαδραστικό Περίπτερο, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εργαστήριο μεταξοτυπίας δημιουργήσαμε τις δικές μας επαναχρησιμοποιούμενες tote bags.

Επιλέξαμε το αγαπημένο μας σχέδιο και μέσα από τη συγκεκριμένη δράση είδαμε πώς μπορούμε με στυλ να υιοθετήσουμε μικρές καθημερινές συνήθειες, που συμβάλλουν σε ένα πιο πράσινο μέλλον. Βάλαμε τα δυνατά μας, τυπώσαμε τη στάμπα της επιλογής μας, την αφήσαμε να στεγνώσει κάτω από τον ήλιο και τώρα θα την έχουμε πάντα στο σακίδιό μας αν χρειαστεί να κουβαλήσουμε ψώνια. 100% ομορφιά, 0% πλαστικό. Μόνο έτσι μπορούμε να φανταστούμε τον πλανήτη μας.

Οδηγούμε προς ένα πράσινο μέλλον όλο ελπίδα

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες πριν το φετινό Green Weekend ρίξει αυλαία, το Φυσικό Αέριο οργάνωσε για τους μικρούς του φίλους το Kids Bike Park.

Εκεί, κάθε παιδί οδηγώντας το ποδήλατό του, με τη μορφή παιχνιδιού, έμαθε πώς να κινείται με ασφάλεια στον δρόμο, κατανοώντας τη σημασία της σωστής εξοπλιστικής προετοιμασίας.

Με ποιον τρόπο; Φυσικά με τον πιο περιπετειώδη και αποτελεσματικό: Κάνοντας την εξάσκησή του σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης μέσα από ειδικές πίστες και σενάρια.

Στο φετινό Green Weekend το Φυσικό Αέριο φρόντισε μέσα από διαδραστικές ενέργειες να μας κάνει όλους κομμάτι ενός πιο βιώσιμου παρόντος, προσβλέποντας σε ένα πιο πράσινο μέλλον. Ανυπομονούμε για το επόμενο!