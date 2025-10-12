Aυτά είναι τα πιο νόστιμα κεφτεδάκια που θα βρεις στην Αθήνα

Το sequel του μεζεδοπωλείου της Αθήνας έπιασε Νότια και στρώνει τραπέζι με τους ίδιους ζυμιάρικους μεζέδες.

Μετά από τέσσερα θριαμβευτικά χρόνια στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων στην Αθήνα το εστιατόριο σταθμός στα Ελληνικά μεζεκλίκια έχει δίδυμο αδελφάκι στον ζωηρό δρόμο Λαοδίκης στην Γλυφάδα.

Ο υπέρμαχος της παιχνιδιάρικης γεύσης Χριστόφορος Πέσκιας σκηνοθετεί ομοειδές μενού, που αντλεί το καλύτερο γευστικό locality και το αναπροσδιορίζει με περίσσιο μπρίο. Το αποτέλεσμα είναι ζουμπουρλίδικα πιάτα, για την μέση, που προσαρμόζουν την παράδοση στην μοντέρνα εκδοχή, χωρίς να παραμορφώνεται η αρχική ρίζα και η γευστική μνήμη.

