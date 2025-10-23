Tο μόνο Pizza bar στην Ελλάδα που προσφέρει αυθεντική Fritta

Το Etien στη Βούλα ανεβάζει το level της pizza και μας χαρίζει ένα ταξίδι γευστικών αξιώσεων στη Νάπολη αλλά και σε άλλες νόστιμες γωνιές της Ιταλίας

Αυτή την εβδομάδα ο καλλωπισμένος πλανήτης της πιο γευστικής ζύμης της πόλης έχει νέο μενού και εμείς τρέξαμε να το δοκιμάσουμε διεξοδικά, από τα ορεκτικά που παίζουν στα δάχτυλα τα ντελικάτα υλικά, με τις κοφτερές τεχνικές και τις μοντέρνες ιδέες, μέχρι τις πιο πρωτότυπες συνθέσεις σε pizza και ζυμαρικά.

Το ροζ και πολύ στιλάτο σκηνικό του Etien pizza bar πάει το δημοφιλές comfort έδεσμα σε άλλο επίπεδο προσελκύοντας νέους οπαδούς, όπως και εμένα, να το γνωρίσουμε καλύτερα και να απολαύσουμε την premium εκδοχή του αλλά και τις ποικίλες γευστικές δυνατότητες και εμπειρίες, που προκαλεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr