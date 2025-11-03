Αυτό είναι το νέο εστιατόριο της πόλης που ζωντανεύει τα πιάτα της παλιάς Αθήνας

Το Liystor στο Μοναστηράκι μας κάνει την πιο ιδιαίτερη γευστική αναδρομή. Μπαίνεις στο κόσμο του και γεύεσαι την ιστορία της Αθήνας

Για μια ακόμα χρονιά σημειώσαμε ρεκόρ σε αφίξεις μαγαζιών που περιστρέφονται γύρω από την κουζίνα και ενώ ακόμα κάνουμε αναγνωριστικές δοκιμές και διερευνήσεις στα νέα κόνσεπτ, βρήκαμε κάτι που μας έκανε γκελ.

Το Liystor που μετράει μόνο μερικές εβδομάδες μπήκε αμέσως στη λίστα με τα must to go και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμα spot, που κάνει ελληνική κουζίνα, αλλά για ένα μέρος που έχει μελετήσει σε βάθος τα ελληνικά πιάτα μιας παλιάς νοσταλγικής Αθήνας και τα έχει επαναφέρει στο σήμερα με ενέσεις μετρημένου και ευφάνταστου μοντερνισμού.

