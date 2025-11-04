«Απόβαση» στην Αθήνα για τα Burger King - Πού ανοίγει το πρώτο κατάστημα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έλευση της γνωστής αλυσίδας Burger King στην Αθήνα

Η δημοφιλής αλυσίδα μαζικής εστίασης προετοιμάζεται πυρετωδώς για την «απόβασή» της στην αθηναϊκή αγορά, προχωρώντας στο επόμενο βήμα επέκτασής της, μετά την ήδη σημαντική παρουσία στις κλειστές αγορές αεροδρομίων.

Όπως έγινε γνωστό μέσω αναρτήσεων στα social media, το πρώτο κατάστημα στην Αθήνα θα βρίσκεται στο Χαλάνδρι, ενώ ήδη αναζητείται προσωπικό για τη στελέχωσή του. «Αθήνα, ερχόμαστε» γράφει η σχετική ανάρτηση.

