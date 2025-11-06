Maggie Cassidy: Το μπάρ που αναγεννά μία κάπως ξεχασμένη γωνιά της αθηναϊκής νύχτας

Ο Σπύρος Αναγνώστου, η Αρμελίνα Αντωναροπούλου και η Μικαέλα Τσικουδάκη ζωντανεύουν μια γειτονιά εξιστορώντας την δική τους ιστορία αγάπης για τα cocktails

Στην προσωπική βιβλιοθήκη του Σπύρου Αναγνώστου σε περίοπτη και αγαπησιάρικη θέση φιλοξενείται το μυθιστόρημα του βιρτουόζου της Beat Generation Jack Kerouac. Στο Maggie Cassidy o επιδραστικός συγγραφέας παραθέτει μια αυτοβιογραφία με γλυκό τέμπο, καθώς μας βάζει να παρακολουθήσουμε τον εφηβικό έρωτα του Jack Duluoz με την Ιρλανδοαμερικανίδα Maggie Cassidy. Μέσα από την αφήγηση νιώθουμε τη δύναμη της πρώτης αγάπης, τα χτυποκάρδια του ανεκπλήρωτου, τη νοσταλγία της αθωότητας και τη μετάβαση στη ρεαλιστική ενήλικη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr