Το εστιατόριο που κάνει την Ηλιούπολη βασικό παίκτη στον γαστρονομικό χάρτη

Στο Ether στην Ηλιούπολη η γευστική πίστα δεν είναι για αρχάριους

Στην Ηλιούπολη το γευστικό ματς παίζεται περισσότερο ανάμεσα στο σουβλάκι και τους μεζέδες και η αλήθεια είναι ότι το έχει κερδίσει καλά, αλλά δεν είναι αυτό που μπορεί να την προσθέσει στους κυρίαρχους γαστρονομικούς παίκτες της πόλης.

Το Ether, που άνοιξε την πόρτα του περίπου δυο χρόνια πριν από την ονειροπόλα παρέα των Γιώργο Παπαδόπουλο, Κωνσταντίνο και Γιάννη Καρανδρέα, από την άλλη είναι η στρατηγική αλλαγή κατηγορίας, που την εισάγει κατευθείαν σε μια πίστα με φινιρισμένη, δημιουργική, στιλάτη και πιο γκουρμέτ κουζίνα.

Οι φίλοι με ρίζες από την περιοχή και με βαθιά επίγνωση του ρίσκου διάλεξαν το σημείο, την Πριάμου, δίπλα στην αγαπημένη τους πλατεία και έδωσαν σάρκα και οστά σε ένα μαγαζί που ξεφεύγει τελείως από την πεπατημένη και συστήνει στους local αλλά και στους υπόλοιπους Αθηναίους μια άλλη γαστρονομική Ηλιούπολη.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Reader.gr