Έζησα μια βραδιά βγαλμένη από χριστουγεννιάτικη ταινία στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υπογραφή της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρείας Ενέργειας

Αν θέλεις να νιώσεις ξανά σαν παιδί, επιβάλλεται να επισκεφτείς τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Γλυκιά αναμονή λίγο πριν ανοίξεις ένα δώρο. Με αυτές τις λίγες λέξεις θα μπορούσα να περιγράψω, όσο καλύτερα μπορώ, όσα έζησα το Σάββατο το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, λίγο πριν τα πάντα φωτιστούν και ξεκινήσει επίσημα η έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Ο κόσμος είχε μαζευτεί από νωρίς κάτω από τα 3 πανύψηλα έλατα της Αγοράς και κατά μήκος του Καναλιού. Παιδιά γελούσαν, ζευγάρια περπατούσαν αγκαλιά, παρέες έβγαζαν τις πρώτες φωτογραφίες μπροστά στα «σκοτεινά» ακόμα δέντρα. Κι εγώ, κάπου ανάμεσά τους, ένιωθα σαν να βρίσκομαι μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη ταινία. Στις 19:00 ακριβώς, με μια συλλογική ανάσα, τα πάντα έλαμψαν. Xιλιάδες φωτάκια LED, με συνολικό μήκος 34 χιλιόμετρα, άναψαν στα 80 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού, τα τρία πανύψηλα έλατα της Αγοράς, στολισμένα με περισσότερες από 1.000 μπάλες, αποκαλύφθηκαν σε όλη τους τη λάμψη, ενώ τα Σιντριβάνια στο Κανάλι αποκορύφωσαν το φαντασμαγορικό θέαμα. Η Ευγενία Σαμαρά στην Αγορά, οι Loop Quartet και η Νίνα Μαζάνη έδωσαν τον ρυθμό μιας βραδιάς που έμοιαζε ταυτόχρονα γιορτινή και οικεία.

Εγώ, όμως, ακόμα πριν φτάσω είχα ήδη στο μυαλό μου το μήνυμα της νέας καμπάνιας της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, «Πίσω από τα Φώτα», μια καμπάνια που μας υπενθυμίζει πως πίσω από κάθε φωτισμένο χώρο βρίσκεται η ανθρώπινη ενέργεια, η ζεστασιά και η αίσθηση του ανήκειν — κι αυτό ακριβώς ήθελα να δω πώς αποτυπώνεται φέτος. Οπότε, είχα έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό: Να επισκεφτώ το Παγοδρόμιο, το οποίο ξεκίνησε το Σάββατο τη λειτουργία του και να κάνω ένα pause – σαν να βρίσκομαι για λίγο κάπου μαγικά, στο Warm Lounge, ένα θερμαινόμενο chalet-σπιτάκι του Φυσικού Αερίου, που όλο το βράδυ τράβηξε μικρούς και μεγάλους να παίξουν, να χαλαρώσουν και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες.

Ένα Παγοδρόμιο σαν ζωντανή καρτ-ποστάλ Χριστουγέννων

Προχώρησα προς τη βόρεια όχθη, λοιπόν, όπου το Παγοδρόμιο φαινόταν ήδη γεμάτο ζωή. Ο ήχος από τις λεπίδες των πατινέρ, έμπειρων και μη, που «χόρευαν» τις αγαπημένες τους μελωδίες, τα γέλια των παιδιών, ακόμα και οι μικρές αναποδιές με τις τούμπες, έδιναν στον χώρο μια ζωντάνια που είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Δηλαδή, αν αυτό δεν σημαίνει Χριστούγεννα, τότε τι σημαίνει;

Το Παγοδρόμιο φαινόταν σαν μια ζωντανή καρτ-ποστάλ Χριστουγέννων, και φέτος το Φυσικό Αέριο είναι ο μεγάλος και αποκλειστικός χορηγός του. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους, ενώ οι πελάτες του Φυσικού Αερίου απολαμβάνουν επιπλέον αποκλειστικά προνόμια skip the line, κάτι που κάνει πραγματική διαφορά τις μέρες και ώρες αιχμής. Αν ενθουσιάστηκες με το Παγοδρόμιο όσο εγώ, να σου πω ότι φέτος φιλοξενεί και ειδικά θεάματα, σε συνεργασία του ΚΠΙΣΝ με την ΕΟΧΑ (Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων), όπως show καλλιτεχνικού πατινάζ την Παρασκευή 12/12 και Παρασκευή 19/12 (ώρα έναρξης 20:30), καθώς και επίδειξη χόκεϊ στον πάγο το Σάββατο 03/01 και ώρα έναρξης 20:30.

Μια ζωντανή καρτ-ποστάλ Χριστουγέννων

Ένα Warm Lounge σαν chalet σε μαγευτικό προορισμό

Στην καρδιά αυτής της γιορτινής ζωντάνιας, ξεχώριζε και το Warm Lounge του Φυσικού Αερίου. Κάντο εικόνα: Ένα μικρό, ξύλινο chalet που, με την cozy ατμόσφαιρά του, προσκαλούσε τον κόσμο να κάνει μια παύση. Μέσα, θερμαντικά σώματα και μαλακά καθιστικά δημιουργούσαν έναν χώρο σαν σπίτι, ενώ το interactive memory game και τα instant giveaways έδιναν χαρά και μικρές εκπλήξεις σε παιδιά και μεγάλους. Ο χώρος δημιουργήθηκε έτσι ώστε να μεταφέρει το μήνυμα της νέας καμπάνιας «Πίσω από τα Φώτα», γιατί η ζεστασιά και η ανθρώπινη ενέργεια είναι πίσω από κάθε φωτισμένο χώρο.

Credits: Ερασμία Αρβανιτά

Credits: Ερασμία Αρβανιτά

Μπαίνοντας μέσα στο Warm Lounge, η αίσθηση ήταν αμέσως διαφορετική. Ίσως να ήταν και ο κόσμος που έκανε διαφορετικό το σκηνικό. Το πρώτο πράγμα που έκανα, ήταν να παίξω ένα παιχνίδι μνήμης. Κέρδισα ένα jenga και μια μάρκα για να πάρω ζεστή σοκολάτα, ενώ αμέσως μπήκα στην κλήρωση για μεγαλύτερα δώρα. Περιμένοντας να βγάλω αναμνηστική φωτογραφία στο Photbooth στο Warm Lounge, κάθισα να απολαύσω λίγο τη χαλαρή ατμόσφαιρα. Την ώρα που καθόμουν, γύρω μου οι ήχοι της γιορτής έφτιαχναν ένα μαγικό υπόβαθρο, σαν να είχε δημιουργηθεί ένας μικρός κόσμος μέσα στον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ.

Φυσικό Αέριο φυσικό αέριο @Photo credits: Credits: Ερασμία Αρβανιτά Το Warm Lounge του Φυσικού Αερίου ήταν ένας μικρός παράδεισος μέσα στον στολισμένο κόσμο του ΚΠΙΣΝ

Μόλις βγήκα ξανά έξω, τα φώτα στο Παγοδρόμιο φαινόντουσαν ακόμα πιο ζωντανά. Εκείνη η βραδιά, ήταν ακριβώς αυτή η συνύπαρξη μαγείας, χαράς και ζεστασιάς που κάνει τον Χριστουγεννιάτικο Κόσμο του ΚΠΙΣΝ τόσο ξεχωριστό. Και εκεί, μέσα σε όλο αυτό το παραμυθένιο σκηνικό, ένιωθα πως η φετινή χορηγία του Φυσικού Αερίου δεν ήταν μόνο ένας φωτισμένος χώρος ή ένα cozy lounge.

Ήταν η καρδιά της εμπειρίας. Ήταν η «Πίσω από τα Φώτα» ενέργεια που ένωνε τα πάντα: το Παγοδρόμιο, το Warm Lounge, τα παιδιά που γελούσαν, τις παρέες που φωτογραφίζονταν, τους ανθρώπους που έδιναν ζωή σε κάθε φωτισμένο σημείο γύρω μου.

Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ενισχύει σταθερά τη στρατηγική της συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ, επιλέγοντας δράσεις που δεν φωτίζουν απλώς έναν χώρο, αλλά δημιουργούν ουσιαστική αξία για όλους. Η φετινή χορηγία του Παγοδρομίου, η οποία αποτελεί την κορύφωση αυτής της συνεργασίας για το 2025, είναι η πιο ζωντανή απόδειξη: Μια ανοιχτή, δωρεάν και ζεστή εμπειρία για κάθε επισκέπτη.