Το μπλε πάρτι της χρονιάς από τo BOMBAY SAPPHIRE® και τη Βάσια Κωσταρά

To viral πάρτι στον εμβληματικό Φάρο του Σταύρος Νιάρχος εγκαινίασε την εορταστική σεζόν με φαντασμαγορικό τρόπο!

Σε μια βραδιά όπου το χαρακτηριστικό ζαφειρένιο μπλε της αναγνωρίσιμης φιάλης του BOMBAY SAPPHIRE® πρωταγωνίστησε σε κάθε λεπτομέρεια, η εμπειρία ξεπέρασε τις προσδοκίες ενός pre-holiday event και μετατράπηκε σε ένα ταξίδι αισθήσεων αφιερωμένο στη νέα καμπάνια με τίτλο «Step Into The Blue» και οικοδέσποινα τη διακεκριμένη σχεδιάστρια και επιχειρηματίας Βάσια Κωσταρά, η οποία υπέρλαμπρη υποδέχτηκε τους VIP καλεσμένους στον εμβληματικό Φάρο του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Από το φωτισμό μέχρι τη διακόσμηση, το μπλε του Bombay Sapphire έντυσε τον Φάρο του ΚΠΙΣΝ, που είχε μεταμορφωθεί πλήρως ώστε να εισάγει τους καλεσμένους celebrities, influencers, εκπροσώπους των media και καλούς φίλους της Βάσιας Κωσταρά σε έναν όμορφο, μπλε κόσμο, γιορτάζoντας τον ρόλο της μάρκας στο να ζωντανεύει την ομορφιά της στιγμής. Ανάμεσά τους οι Έβελυν Καζαντζόγλου, Sidarta, Θεοπίστη Πουρλιοτοπούλου, Ελένη Βουλγαράκη, Βασιλική Ρούσσου και Εμιλιάνο Μάρκου.

Το bar σέρβιρε όλο το βράδυ premium Bombay Sapphire gin cocktail, ενώ η διάθεση απογειώθηκε όταν ο talk-of-the-town artist SASKE ανέβηκε στα decks για ένα guest dj set που παρέσυρε το κοινό σε ένα fashion glam party το οποίο κράτησε μέχρι αργά ως την απόλυτη κορύφωση της βραδιάς!

Η Βάσια Κωσταρά έκλεψε όλα τα βλέμματα, φορώντας μια εκθαμβωτική sapphire-blue δημιουργία της που ταίριαζε απόλυτα με το concept της βραδιάς και με ένα iconic Bombay & Tonic στο χέρι, προσκαλούσε τους καλεσμένους να γνωρίσουν το μπλε του Bombay Sapphire μέσα κι από τη δική της μοναδική αισθητική.

Εκεί και ο κορυφαίος φωτογράφος μόδας Δημήτρης Σκουλός, ο οποίος χάρισε στους καλεσμένους την ευκαιρία να ποζάρουν για τον φακό του και να πάρουν φεύγοντας μαζί τους ένα δικό του «μπλε» κλικ, ως σουβενίρ από αυτή την αξέχαστη βραδιά.

Η καμπάνια «Step Into The Blue» του Bombay Sapphire premium gin είναι μια πρόσκληση να ζήσουμε την ομορφιά της στιγμής — εκεί όπου τα φίνα αρώματα των botanicals συναντούν τη διακριτική φρεσκάδα, αναδεικνύοντας τον ξεχωριστό χαρακτήρα αυτού του λονδρέζικου gin και μετατρέποντας κάθε γουλιά σε μια premium, απολαυστική εμπειρία.

