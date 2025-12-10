Η γειτονιά με τα καλύτερα κουτούκια παλιάς κοπής στην Αθήνα

Το Παγκράτι λειτουργεί σε δυο γευστικές ταχύτητες ανάμεσα σε trendy νεωτερισμούς και σε ανέγγιχτες ταβέρνες που μετρούν μέχρι έναν αιώνα ιστορίας.

Αν μπορούσαμε να μπούμε σε μια χρονοκάψουλα γεύσης για να εντοπίσουμε γνήσια κουτουκάκια τότε σίγουρα θα προσγειωνόμασταν κάπου εκεί στο Παγκράτι στην περιοχή της Γούβας, λίγο πριν τη Χούντα. Σε αυτή την γειτονιά ξεκίνησαν τα αιωνόβια μαγαζιά με τα μεγάλα κρασοβάρελα να τρατάρουν ρετσίνα με αυτοσχέδιους και σπιτικούς μεζέδες τους εργάτες αλλά και όλους τους καλλιτέχνες, πολιτικούς και κουλτουριάρηδες της εποχής.

Σήμερα περίπου έναν αιώνα μετά πολλά από αυτά στο ίδιο σημείο πιστά στην εικόνα, στις κατσαρόλες και στις ψησταριές τους συνεχίζουν στο ίδιο μπαϊράκι, χωρίς να αλλοιώνονται από την hipster πλευρά της περιοχής, να μας σερβίρουν σένια πιάτα και να μας ταξιδεύουν σε ωραίες εποχές με καθαροαίμες γεύσεις και ακομπλεξάριστες στιγμές πλεγμένες με ρεμπέτικα και Μάνο Χατζηδάκη.

