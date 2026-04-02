Σου βρήκαμε τα καλύτερα μαγαζιά για brunch στην Αθήνα

Γιατί πλέον, όταν λέμε πάμε για brunch, εννοούμε πάμε για κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό γεύμα.

Πριν μάθουμε για τα καλύτερα μαγαζιά για brunch στην Αθήνα, ας μεταφερθούμε στο μακρινό 2014 όπου η New works time έγραφε ότι το brunch εξαπλώθηκε σαν ιός στην πόλη της Νέας Υόρκης. Η αλήθεια όμως είναι ότι η ιστορία του Brunch δεν ξεκινά με τους millenials, αλλά πολλά χρόνια πριν, στα τέλη του 19ου αιώνα. Αναλυτικότερα, τον Αύγουστο του 1895, ο διάσημος συγγραφέας Guy Beringer παρουσίασε στο ευρύ κοινό την ιδέα του Brunch. Ήταν ένα γαστρονομικό όραμα, ή απλά μία δικαιολογία για να ξυπνάει πιό αργά τις Κυριακές και να μην χάνει το πρωινό του? Ίσως να μην μάθουμε ποτέ, όμως κάπως έτσι επινόησε έναν συνδυασμό που θα μπορούσε να αντικαταστήσει το πρωινό αλλά και το μεσημεριανό και θα τα παντρέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Brunch στην Αθήνα

Στις μέρες μας, όταν λέμε πάμε για brunch, εννοούμε πάμε για κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό γεύμα. Το brunch παίρνει το πρωινό από το ένα χέρι, το μεσημεριανό από το άλλο και τα βάζει να συνεργαστούν αρμονικά στο ίδιο τραπέζι. Το αποτέλεσμα; Ένα γεύμα που σε ξυπνάει, σε γεμίζει ενέργεια και σε προετοιμάζει για να ανταποκριθείς σε μία μεγάλη και δύσκολη μέρα. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι έχει γίνει μια από τις πιο αγαπημένες συνήθειες της πόλης.

Όπως είπαμε, η ιδέα ξεκίνησε από το εξωτερικό, όμως η Αθήνα δεν άργησε να την υιοθετήσει με πραγματικά μεγάλο ενθουσιασμό. Οι βασικοί λόγοι αυτής της μεγάλης αποδοχής είναι ότι οι Αθηναίοι αγαπούν το καλό φαγητό, τις καλές παρέες και τις αφορμές για χαλαρές συναντήσεις. Το brunch, λοιπόν, έμοιαζε σαν να φτιάχτηκε ειδικά για αυτούς. Τα brunch spots μοιάζουν με μικρές οάσεις μέσα στον γρήγορο ρυθμό της πρωτεύουσας, όπου εκεί συναντιούνται φίλοι, συγγενείς, ζευγάρια και παρέες για να χαλαρώσουν και να περάσουν χρόνο μαζί.

Μερικές ελληνικές πινελιές στο παραδοσιακό brunch

Φυσικά, οι Έλληνες δεν θα μπορούσαν να μην βάλουν και την δική τους γευστική πινελιά. Οι σεφ της πόλης πήραν τις κλασικές συνταγές και τις “πείραξαν” δημιουργικά, βάζοντας στο παιχνίδι ελληνικά προϊόντα, όπως το ελληνικό μέλι, τα αρωματικά τυριά, το γιαούρτι, τον καγιανά, τον ντάκο, ακόμη τους λουκουμάδες και πολλές ακόμα πρώτες ύλες της ελληνικής γης. Το αποτέλεσμα είναι ένα brunch που θυμίζει Ελλάδα σε κάθε μπουκιά!. Έτσι, το brunch φαίνεται να μην είναι μία μόδα που απλά θα περάσει, αλλά μία γευστική συνήθεια που πλέον προσαρμόστηκε στις διατροφικές συνήθειες της χώρας.

Μαγαζιά για Brunch στο Ψυρρή

Υπάρχουν σίγουρα πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει κάποιος τη μέρα του. Μπορεί να βιαστεί και να πάει κατευθείαν για δουλειά ή να πιει ένα γρήγορο καφέ στα όρθια. Όμως σίγουρα, υπάρχει και ο σωστός τρόπος! Να καθίσει χαλαρά σε ένα μαγαζί για brunch και να ξεκινήσει τη μέρα του με ρυθμό που θυμίζει Κυριακή.

Το brunch φαίνεται να είναι η καλύτερη λύση μετά από μια νυχτερινή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας. Αν το προηγούμενο βράδυ παρατράβηξε λιγάκι, τότε ένα καλό brunch είναι το καλύτερο φάρμακο για το hangover.

Και…. αν υπάρχει μια περιοχή που ξέρει από νυχτερινή διασκέδαση αλλά και καλό brunch, τότε αυτή είναι το Ψυρρή. Μια ιστορική γειτονιά που συνδυάζει μνήμες από παλιά Αθήνα με τη σύγχρονη ενέργεια της πόλης. Στα στενά της θα βρεις μαγαζιά με χαρακτήρα, προσεγμένους χώρους και ιδιαίτερα και πρωτότυπα μενού. Ανάμεσα σε πολλά αγαπημένα στέκια, ξεχωρίζουν δύο ιδιαίτερα brunch spots που προσφέρουν πιάτα εμπνευσμένα από τη μεσογειακή κουζίνα, δημιουργικές συνταγές και έχουν μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να θες να μείνεις… λίγο παραπάνω.

Usurum brunch & cocktails

Στην καρδιά του Ψυρρή, το Usurum έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να αλλάξει για τα καλά τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το brunch. Από τη στιγμή που θα περάσεις την πόρτα του, σου δημιουργείται η αίσθηση ότι αφήνεις πίσω σου τη φασαρία της πόλης.

Η διακόσμηση του χώρου δίνει ιδιαίτερη σημασία στις λεπτομέρειες και συνδυάζει αρμονικά το μοντέρνο με το κλασσικό, κάνοντάς σε να νιώσεις πως βρίσκεσαι σε διακοπές.

Το μενού του Usurum παντρεύει σύγχρονες ιδέες με γνώριμες ελληνικές γεύσεις. Στο μαγαζί θα βρεις αυγά ποσέ σε διάφορες εκδοχές, θρεπτικά bowls, αλλά και πιάτα με έντονη μεσογειακή ταυτότητα. Επιπλέον, υπάρχουν vegan και χωρίς γλουτένη επιλογές ώστε κανείς επισκέπτης να μην μείνει παραπονεμένος.

Ο καφές στο Usurum είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές, με specialty ποιοτικά χαρμάνια. Οι λάτρεις του espresso και του cappuccino θα βρουν ακριβώς αυτό που ψάχνουν, ενώ οι πιο ψαγμένοι μπορούν να δοκιμάσουν πιο ιδιαίτερες επιλογές.

Καθώς η ημέρα περνά, το σκηνικό αλλάζει και το Usurum μετατρέπεται σε ένα από τα πιο ζωντανά στέκια της περιοχής, όπου μπορείς να απολαύσεις ένα signature cocktail. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και την πανέμορφη αυλή του, έναν από τους πιό ιδιαίτερους και όμορφους χώρους του μαγαζιού. Το καλοκαίρι προσφέρει δροσιά, ενώ τον χειμώνα κλείνει και γίνεται ένα ζεστό και άνετο μέρος για να χαλαρώσεις. Το φιλικό προσωπικό του και η όλη ατμόσφαιρα, κάνουν το Usurum ένα μαγαζί που μετατρέπει το brunch σε μία ολοκληρωμένη εμπειρία.

The Picky Brunch

Λίγα βήματα πιο πέρα, συναντήσαμε ένα ακόμα brunch spot με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το όνομά του τα λέει όλα! Picky… Δηλαδή, επιλεκτικός. Και πράγματι, το μαγαζί δείχνει από την πρώτη στιγμή ότι είναι Picky σε κάθε του λεπτομέρεια.

Μπαίνοντας μέσα, θα παρατηρήσεις αμέσως τα φυσικά υλικά, τα γήινα χρώματα και το ζεστό φωτισμό που δημιουργούν έναν απόλυτα χαλαρωτικό χώρο. Στο Picky, ο καφές παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, με τα specialty χαρμάνια της Taf, είτε θέλεις έναν δυνατό espresso είτε έναν βελούδινο cappuccino.

Το brunch βασίζεται σε ποιοτικές πρώτες ύλες και η φιλοσοφία του στηρίζεται στη μεσογειακή διατροφή. Θα βρεις κλασικά πιάτα όπως αυγά μπένεντικτ, κροκ μαντάμ ή καγιανά, αλλά και πιο δημιουργικές προτάσεις. Ένα παράδειγμα είναι το Open Smashed Avocado με αυγό ποσέ και σπόρους κολοκυθιού σε ψωμί ολικής άλεσης.

Οι φίλοι των γλυκών έχουν επίσης πολλούς λόγους να το επισκεφτούν. Pancakes με μασκαρπόνε, μηλόπιτα, φρεσκοψημένα κέικ και το ιδιαίτερο Banana Picky αποτελούν μόνο μερικές από τις γλυκές επιλογές.

Το μαγαζί διαθέτει και health bar για όλους εσάς που ψάχνετε κάτι πιο ελαφρύ και θρεπτικό. Bowls με γκρανόλα, φρέσκοι χυμοί και smoothies από φρούτα εποχής δίνουν στο brunch μια πιο υγιεινή διάσταση.

