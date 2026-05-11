The Circle by glo™ HILO: Κάναμε Join στον Κύκλο όπου κάθε αίσθηση μεταμορφώνεται σε premium εμπειρία

Μια βραδιά που μας σύστησε τις ολοκαίνουργιες συσκευές glo™ HILO Plus και glo™ HILO και μας προσκάλεσε να μπούμε σε έναν κύκλο αισθήσεων, καινοτομίας και ρυθμού.

Υπάρχουν events που τα παρακολουθείς και υπάρχουν και εκείνα που τα ζεις. Το «The Circle by glo™ HILO» ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό στο Domus, στα Αστέρια Γλυφάδας, η νέα premium πρόταση της BAT Hellas δεν παρουσιάστηκε απλώς: Αποκαλύφθηκε μέσα από μια πολυδιάστατη εμπειρία που είχε ένταση, ρυθμό και χαρακτήρα.

Και ναι, το Jenny ήταν εκεί και μπήκε στον κύκλο από την πρώτη στιγμή.

Την εντυπωσιακή εκδήλωση παρουσίασε η εκθαμβωτική Κατερίνα Παπουτσάκη, που μας ξενάγησε σε κάθε ένα από τα πολυαισθητηριακά spots της βραδιάς με τον δικό της μοναδικό τρόπο.

Μια λαμπερή παρουσιάστρια που έδωσε παλμό

Η ταλαντούχα ηθοποιός, Κατερίνα Παπουτσάκη, ανέλαβε για μια νύχτα όλο εκπλήξεις τον ρόλο της παρουσιάστριας και καθοδήγησε τη βραδιά με κομψότητα και δυναμισμό. Με φυσική άνεση και θετική ενέργεια, έδωσε τον ρυθμό σε ένα ταξίδι εμπειριών που εξελισσόταν διαρκώς, κρατώντας το ενδιαφέρον αμείωτο.

Enter the Circle: Μια εμπειρία για όλες τις αισθήσεις

Από την πρώτη στιγμή, το concept του «κύκλου» έγινε αισθητό παντού. Photobooths με άψογο φωτισμό και το μήνυμα «Join the Circle» προσκαλούσαν τους καλεσμένους να γίνουν μέρος της εμπειρίας και φυσικά αποτέλεσαν ένα από τα πιο Instagram-worthy σημεία της βραδιάς.

Η ένταση δεν περιορίστηκε μόνο στην εικόνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του event, σερβίρονταν τέσσερα signature cocktails, σχεδιασμένα για να απογειώνουν τη γευστική εμπειρία, συνοδευόμενα από premium bites που κινούνταν στο ίδιο elevated επίπεδο.

Κάθε γουλιά και κάθε γεύση λειτουργούσε σαν συνέχεια του concept: Σύγχρονο, τολμηρό και απόλυτα ισορροπημένο. Αρκεί να χτυπούσες το καμπανάκι και πίσω από μια βελούδινη κουρτίνα έκαναν την εμφάνισή τους τέσσερις εκλεκτές γαστρονομικές προκλήσεις. Διαλέγεις, γεύεσαι, παρασύρεσαι. Aκριβώς όπως σε προτρέπουν οι ολοκαίνουργιες συσκευές glo™ HILO Plus και glo™ HILO.

Εκπλήξεις που διαδέχονταν η μία την άλλη σε τροχιά κυκλική και αλλεπάλληλη

Κάπου εκεί που νόμιζες ότι έχεις δει τα πάντα, η ενέργεια άλλαξε ξανά. Δύο χορεύτριες της ρυθμικής γυμναστικής εμφανίστηκαν σε δύο υπερυψωμένα σημεία, κρατώντας η κάθε μία από ένα κατακόκκινο στεφάνι. Το οπτικό αποτέλεσμα; Δύο φλογεροί κύκλοι που έμοιαζαν να αιωρούνται και να ταξιδεύουν αυτόνομα μέσα στον χώρο.

Η performance ήταν σχεδόν υπνωτιστική, απόλυτα συγχρονισμένη με το concept της βραδιάς. Και κάπως φυσικά, μέσα από αυτό το act, μας οδήγησαν έξω, σαν ένα άτυπο κάλεσμα για την επόμενη μεγάλη στιγμή: Το drone show που θα ακολουθούσε.

Καινοτομία που… απογειώνεται

Η στιγμή που πραγματικά καθήλωσε τα βλέμματα ήρθε όταν η τεχνολογία συνάντησε το θέαμα. Πάνω από την παραλία των Αστεριών Γλυφάδας, ένα εντυπωσιακό drone show φώτισε τον ουρανό, παρουσιάζοντας με τον πιο φουτουριστικό τρόπο τη λειτουργία και τη φιλοσοφία της νέας συσκευής glo™ HILO.

Ήταν ένα οπτικό υπερθέαμα που δεν εξηγούσε απλώς, σε έκανε να νιώθεις την καινοτομία.

To νέο glo™ HILO της BAT Hellas έκανε την είσοδό του στην ελληνική αγορά με τον πλέον φαντασμαγορικό τρόπο, σηματοδοτώντας όχι απλώς την εισαγωγή ενός καινούργιου προϊόντος, αλλά μία νέα εποχή ενός premium brand στην κατηγορία. Οι νέες συσκευές glo™ HILO Plus και glo™ HILO αποτελούν τεχνολογική επανάσταση στην κατηγορία, συνδυάζοντας σύγχρονη αισθητική, κορυφαία ένταση γεύσης, διπλή λειτουργία θέρμανσης και μια ανανεωμένη εμπειρία για ενήλικους καπνιστές.

Οι λαμπεροί ambassadors και η ενέργεια της βραδιάς

Δίπλα στους απαστράπτοντες καλεσμένους, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, μοντέλα, fashion icons, οι HILO Ambassadors, Στέλιος Κουδουνάρης, Ήβη Αδάμου, Λεωνίδας Κουτσόπουλος και Kris Betta, έδωσαν το δικό τους στίγμα στο event, ενισχύοντας τον premium και contemporary χαρακτήρα της βραδιάς.



Η κορύφωση ήρθε με το live performance της Ήβη Αδάμου, που μετέτρεψε τον χώρο σε ένα ζωντανό dancefloor, ανεβάζοντας την ένταση στο απόλυτο peak.

Με full band και δύο απίθανες χορεύτριες, η Ήβη Αδάμου ξεχώρισε σε ένα live που δεν έμεινε ούτε στιγμή στάσιμο. Από κλασικές επιτυχίες που όλοι τραγουδούσαν αυθόρμητα μέχρι πιο νέους ήχους που έδωσαν φρέσκια ένταση στη βραδιά, κατάφερε να κρατήσει τον κοινό σε διαρκή κίνηση ή όπως θα λέγαμε σε ένα event όπως το «The Circle by glo™ HILO», σε διαρκή ροή.

Γιατί τελικά, αυτό ήταν το νόημα της βραδιάς: Δεν επρόκειτο απλώς για ένα θεαματικό λανσάρισμα. Ήταν ένα κάλεσμα να μπεις σε έναν νέο κόσμο. Έναν κύκλο όπου η τεχνολογία, η αισθητική και η ένταση συνυπάρχουν.

Και αν κάτι έμεινε ξεκάθαρο; Μόλις μπεις στο «The Circle by glo™ HILO»… δύσκολα θέλεις να βγεις.