Σε μία κεντρική πλατεία του Παγκρατίου θα βρεις μία ασύλληπτα νόστιμη πίτσα

Το νέο εσθετίκ bar του Παγκρατίου έχει ζύμες από άλλον πλανήτη και cocktails που δεν πειράζουν τα κλάσικς τα πάνε αλλού...

Σε μια όμορφη γωνιά λίγο πριν την Πλατεία Βαρνάβα έσκασε το PAF και μου άλλαξε την κοσμοθεωρία για την pizza. Το μαγαζί λειτουργεί όλη μέρα και δεν αστειεύεται ούτε στη γεύση, ούτε στην αισθητική, ούτε στην ατμόσφαιρα.

Με την πρώτη ματιά λες, δεν μπορεί, είμαι σε κάποια urban γειτονιά του Λονδίνου ή του Βερολίνου αλλά είσαι στην urban περιοχή της Αθήνας και το Pizza Aperitivo Foccacia, από τα αρχικά των οποίων γεννήθηκε το PAF, σε μεταφέρει σε στιλάτες, απενοχοποιημένες και πολύ χαλαρές Ευρωπαϊκές καταστάσεις.

Μόνο με μπετόν, που σου δίνει χωρίς να είναι, την εναλλακτική αίσθηση του ημιτελές, καθαρές γραμμές από ανοξείδωτο ατσάλι και στοχευμένες κόκκινες πινελιές, κάνει twist σε ότι περιμέναμε από μια κλασική pizzaria και κάνει έναν μικρό χώρο να φαίνεται ευρύχωρος και cozy.

Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr