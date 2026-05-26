Στην πιο hip γειτονιά της Αθήνας στο Παγκράτι, ένα λαϊκό μαγαζί μαγεύει με μεζέδες και Μητροπάνο
JTeam
26 Μαΐου 2026
Κάτι συμβαίνει με τα καφενεία φέτος (μαζί με τα κουτούκια βέβαια) και συνεχώς ξεπετάγονται σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Μάλλον έχουμε μια ανάγκη να γυρίσουμε σε πιάτα και καταστάσεις πασπαλισμένες με μπόλικη νοσταλγία. Ωστόσο θα ήθελα να καταθέσω ότι πολλές από τις εν λόγο αφίξεις αν και διατηρούν την αισθητική πατίνα με τις κλασικές ξύλινες καρέκλες και τα τετράγωνο τραπέζια, παίζουν με τόσους νεωτερισμούς στην κουζίνα που κάπως χάνουν το στοίχημα στην εκμαίευση της γευστικής μνήμης.
H Γοργόνα που ξεμύτησε πρόσφατα σε μια δημοφιλή γωνιά του Παγκρατίου, στην πλατεία Προφήτη Ηλία, δεν ανήκει στην παραπάνω κατηγορία, καθώς πατάει στιβαρά στην αυθεντική φόρμα του αθηναϊκού καφενείου και δεν μπλέκει με μαγειρικές υπερβολές και άσκοπες μοντερνιές.
