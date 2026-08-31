Το Radisson Hotel Group λανσάρει νέα παγκόσμια πρόταση για διαμονές μεγάλης διάρκειας, ενισχύοντας την παρουσία του σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες φιλοξενίας

Το Radisson Hotel Group ανακοίνωσε το λανσάρισμα του Long Stays by Radisson Hotels, μιας νέας παγκόσμιας πρότασης που έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση για διαμονές μεγάλης διάρκειας, ενισχύοντας παράλληλα την εμπορική πρόταση του Ομίλου προς τους εταιρικούς συνεργάτες.

Συγκεντρώνοντας στο πλαίσιο μιας ενιαίας πρότασης τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία του χαρτοφυλακίου του Ομίλου που διαθέτουν διαμερίσματα, η νέα πρωτοβουλία δημιουργεί μια πιο ενιαία και απλή προσέγγιση στις διαμονές μεγάλης διάρκειας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζει συνέπεια ως προς την εξυπηρέτηση, την άνεση και την ευελιξία για τους επισκέπτες, ενώ παράλληλα προσφέρει στους εταιρικούς συνεργάτες ευκολότερη πρόσβαση σε λύσεις παρατεταμένης διαμονής. Το νέο πλαίσιο απλοποιεί τόσο τη διαδικασία κράτησης και διαχείρισης όσο και τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη.

Σχεδιασμένη κυρίως για B2B συνεργάτες - μεταξύ των οποίων εταιρείες relocation, εταιρείες διαχείρισης επαγγελματικών ταξιδιών και υπεύθυνοι εταιρικών ταξιδιών - η νέα πρόταση παρέχει πρόσβαση σε ειδικές τιμές για διαμονές μεγάλης διάρκειας, τυποποιημένους όρους κρατήσεων και εναρμονισμένες δομές προμηθειών στα συμμετέχοντα ξενοδοχεία, καταργώντας την ανάγκη διαπραγμάτευσης ξεχωριστών συμφωνιών.

Παράλληλα, οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια εμπειρία ειδικά σχεδιασμένη για διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας, η οποία περιλαμβάνει εξειδικευμένα σημεία επικοινωνίας στο ξενοδοχείο, εξατομικευμένο σχεδιασμό πριν από την άφιξη και παροχές προσαρμοσμένες στις ανάγκες μιας παρατεταμένης διαμονής. Η συγκεκριμένη προσέγγιση εξασφαλίζει μια απρόσκοπτη εμπειρία για τον επισκέπτη, είτε η κράτηση πραγματοποιείται μέσω εταιρικών συμφωνιών είτε μέσω άλλων συνεργαζόμενων καναλιών, διασφαλίζοντας την ίδια ποιότητα και συνέπεια ανεξάρτητα από το κανάλι κράτησης. Ευθυγραμμίζοντας τα εμπορικά και λειτουργικά στοιχεία της πρότασης, το Radisson Hotel Group ενισχύει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις προσδοκίες των επισκεπτών, σε όλα τα brands και τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Το λανσάρισμα ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ταξιδιωτικές συνήθειες, καθώς ολοένα και περισσότερες εταιρείες αναζητούν ευέλικτες λύσεις διαμονής για διεθνείς μετακινήσεις στελεχών, έργα υποδομών, συμβουλευτικά έργα και προσωρινές επαγγελματικές τοποθετήσεις, μεταξύ άλλων στον τομέα της υγείας. Καθώς η ζήτηση διευρύνεται πέρα από τα παραδοσιακά ταξίδια σύντομης διάρκειας, ο Όμιλος επενδύει σε λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία των επισκεπτών, βοηθώντας παράλληλα τους συνεργάτες του να εξασφαλίζουν κρατήσεις υψηλότερης αξίας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Ο Gianni Di Fede, Chief Commercial Officer του Radisson Hotel Group, δήλωσε:

«Τα Long Stays by Radisson Hotels προσφέρουν στους συνεργάτες μας έναν απλούστερο και πιο ανταγωνιστικό τρόπο πρόσβασης σε αυτή την αναπτυσσόμενη αγορά. Συνδυάζοντας δομημένους εμπορικούς όρους με μια συνεπή εμπειρία φιλοξενίας, διευκολύνουμε την προσέλκυση και την εξυπηρέτηση κρατήσεων μεγάλης διάρκειας σε μεγαλύτερη κλίμακα, ενισχύοντας παράλληλα την πιστότητα των πελατών μας.»

Δομημένο εμπορικό μοντέλο για τις διαμονές μεγάλης διάρκειας

Στον πυρήνα της νέας πρότασης βρίσκεται ένα εξειδικευμένο εμπορικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει κλιμακωτή τιμολόγηση ανάλογα με τη διάρκεια της διαμονής, σαφώς καθορισμένους όρους και δομές προμηθειών φιλικές προς τους συνεργάτες. Το μοντέλο αυτό συμβάλλει στην ταχύτερη ανταπόκριση και στη μεγαλύτερη διαφάνεια για τους πράκτορες κρατήσεων και τους εταιρικούς πελάτες. Η αξία της πρότασης ενισχύεται περαιτέρω μέσω του Radisson Rewards, καθώς οι δικαιούχοι που πραγματοποιούν κρατήσεις και οι υπεύθυνοι ταξιδιωτικού σχεδιασμού επωφελούνται από επιπλέον 20% bonus πόντων στις κρατήσεις μεγάλης διάρκειας, ενισχύοντας την πιστότητα και τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Η πρόταση ενσωματώνεται στα υφιστάμενα κανάλια διανομής, συμπεριλαμβανομένων των GDS (Global Distribution Systems) και των εταιρικών συμφωνιών, επιτρέποντας στους συνεργάτες να πραγματοποιούν κρατήσεις μέσω των ήδη καθιερωμένων διαδικασιών προμηθειών και διαχείρισης ταξιδιών, χωρίς πρόσθετη πολυπλοκότητα.

Αναβαθμισμένη εμπειρία για διαμονές μεγαλύτερης διάρκειας

Πέρα από τις εμπορικές βελτιώσεις, τα Long Stays by Radisson Hotels εστιάζουν στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών που επιλέγουν μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές. Τα συμμετέχοντα ξενοδοχεία προσφέρουν εξατομικευμένο σχεδιασμό πριν από την άφιξη, αποκλειστικά σημεία επικοινωνίας, ευέλικτες υπηρεσίες housekeeping και λύσεις εντός του δωματίου ειδικά σχεδιασμένες για παρατεταμένη χρήση.

Τα στοιχεία αυτά δημιουργούν ένα συνεπές και οικείο περιβάλλον, που ενισχύει την άνεση, την παραγωγικότητα και την ευελιξία καθ’ όλη τη διάρκεια της εμπειρίας του επισκέπτη.

Ενίσχυση της ανάπτυξης σε βασικές αγορές

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την ισχυρή ζήτηση για διαμονές μεγάλης διάρκειας σε σημαντικές διεθνείς αγορές στις περιοχές EMEA και APAC, μεταξύ των οποίων το Ντουμπάι, το Ριάντ, η Ζυρίχη και το Άμστερνταμ. Αυξάνοντας τη διάρκεια διαμονής και βελτιώνοντας το conversion των κρατήσεων μεγάλης διάρκειας, η νέα πρόταση συμβάλλει στη βελτιστοποίηση των εσόδων και στην ενίσχυση των σχέσεων με τους συνεργάτες.

Το πρόγραμμα είναι πλέον διαθέσιμο στα συμμετέχοντα ξενοδοχεία σε όλο το χαρτοφυλάκιο του Radisson Hotel Group. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε εδώ.